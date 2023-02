Egy több évre szóló sorozatot indít a múzeum. Munkácsy Mihály olyan alkotásai kerülnek majd a nagyközönség elé, amelyek eddig nem, vagy csak ritkán voltak láthatók, esetleg eddig nem jártak Békéscsabán – kezdte a sajtótájékoztatót dr. Bácsmegi Gábor igazgató, hozzátéve, hogy a Munkácsy fürdőzik című kiállítás a széria első állomása. A tárlat az intézmény teljes nyitását követően – várhatóan március 28-tól – június 25-ig lesz megtekinthető.

A kiállításon helyet kapott egy, a múzeumi kollekcióban lévő kétoldalas grafika; egy grafika Boda József műgyűjtő jóvoltából; valamint egy, a Szépművészeti Múzeum gyűjteményében lévő akvarell. Ezek mindegyike 1890 körül készült a népszerű belga üdülőhelyen, Ostendében, a festmény pedig a rajta lévő felirat alapján 1895-ben – ismertette a tárlat kurátora, az intézmény művészettörténésze, Gyarmati Gabriella.

Felidézte: II. Lipót belga király döntött úgy, hogy – mivel a tudomány szerint – az Északi-tenger kiváló, az ásványi gyógyfürdőket felülmúló hatást gyakorol a szervezetre, világfürdőt hoznak létre. Azt is vizsgálták, hogy erre melyik helyszín lenne a megfelelő. A finom homok, a kedvező éghajlati viszonyok, a megfelelő hullámtörés, a kellemes, 19-23 fokos vízhőmérséklet, a hosszú partszakasz miatt az addig halászváros Ostendére esett a választás.

A kiállításon az is helyet kapott, hogy a plázson milyen látvány fogadhatta Munkácsy Mihályt és a korabeli turistákat. A városban királyi rezidencia és luxusszálloda épült, az első érkezők a 19. század végén tehát az arisztokraták és a neves művészek közül kerültek ki, de később nyitottak a hétköznapi emberek iránt is. Erre példa az, hogy egy, a 20. század eleji, magyar nyelvű, utazást népszerűsítő füzet is szerepel a tárlaton, amelyben a tengeri fürdők királynőjének nevezik Ostendét.

A gasztronómiával ugyancsak foglalkozik a kiállítás. A 19. századi konyhaművészet felső kategóriás fogása volt az ostendei osztriga. Amikor Munkácsy Mihály Munkácsról Budapestre utazott vissza, az Országgyűlés alsó- és felsőháza díszvacsorát adott neki. Az 1882-es menükártya alapján ostendei osztrigát is kínáltak neki. Az szintén kiderül a tárlaton, hogy a 19. század végén milyen fürdőruhákban mártóztak meg a tengerben a turisták, és érdekesség, hogy speciális, lovak húzta fürdőkocsik is voltak, amelyekben két szoba kapott helyet, az egyikben az átöltözésre nyílt lehetőség.