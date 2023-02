Békéscsaba Munkácsy városa – kezdte dr. Bácsmegi Gábor múzeumigazgató, aki szerint sikerült tartalommal megtölteni a szlogent. A festőfejedelem negyven eredeti alkotása látható a városban, európai színvonalú kiállításokat szerveznek. Amellett, hogy gyönyörű feladat ápolni a hagyatékot, nehéz is, hiszen szükséges bővíteni a kollekciót. Most is tárgyalnak egy műgyűjtővel, és bejelentette, hogy hamarosan újabb Munkácsy-relikviákkal gyarapodhat a múzeum gyűjteménye.

Nagy Ferenc alpolgármester Munkácsy Mihály önéletrajzi könyvéből idézett többek között. A visszaemlékezésében arról is írt az egyik legismertebb magyar festőművész, hogy miután testvéreivel árván maradt, nagybátyjához, Reök Istvánhoz 1851 őszén került a településre. Miskolcról utazott, és amikor meglátta az evangélikus templomok tornyait, tudta, hogy az már Csaba. Kiemelte: Békéscsaba elválaszthatatlan Munkácsytól, a Munkácsy Negyed pedig egyre inkább kézzel fogható.

A szobornál többek helyeztek el koszorút, például Herczeg Tamás országgyűlési képviselő, valamint az önkormányzat nevében Nagy Ferenc és Varga Tamás alpolgármesterek.