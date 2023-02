Rakonczás Szilvia igazgató ismertette, a kedd délelőtti program célja az volt, hogy minél több magyar nyelvű résztvevő olvasson fel könyvtári szobában, osztályteremben, illetve online, bárhonnan. Nem a művészi előadásmódra esett a hangsúly, hanem az együtt töltött, minőségi időre, a könyvekre, az ismert és kevésbé ismert írások forgatására.

– Tavaly Nemes-Nagy Ágnes, előtte Pilinszki János, most Babits Mihály műveinek adtunk hangot. Emlékeztünk a költő, író születésének 140. évfordulójára; irodalomtörténeti, prózai, verses alkotások és fordítások is terítékre kerültek – részletezte Rakonczás Szilvia, aki Babits önéletrajzi impurumából olvasott fel egy részletet. Hozzátette, már a múlt héten 25 ezer résztvevőt regisztráltak a programra. Magyarországon körülbelül ezren olvastak fel, ugyanebben az időben Szlovákiából, Angliából, Svédországból, az Egyesült Államokból, Kanadából is sokan felelevenítették a magyar költészet nagyjának szerzeményeit.