Dr. Asztalosné Varga Judit társfőszervező, a V. Art Rendezvényszervezés és a Bianca Esküvői Ruhaszalon tulajdonosa elmondta, ötven gyulai kiállító résztvételével, immáron második alkalommal rendezik meg a programot a patinás bálteremben. Mint kiemelte, minden szolgáltatás egy-egy képviselőjét invitálták meg a kastéllyal karöltve szervezett kiállításra. A szakember hozzátette, az esemény jótékonysági program is, hiszen a bevételből, illetve a kiállítók támogatásából egy újraélesztő készüléket szereznek majd be a látogatóközpont számára. Érdekességként elmondta, három jótékonysági esküvőt is tartanak majd, Szombathelyről, Szolnokról és Gyuláról köti majd össze egy-egy pár az életét a kastély kápolna termében szombaton, amihez a bálteremben lakodalom is kapcsolódik majd. Erre a lehetőségre előzetesen országos felhívást tettek közzé a tourinform irodával és kastéllyal közösen, és a jelentkezők közül a három párra esett a választás. A lakodalom ugyancsak segíti a jótékonysági célt, hiszen a menyasszonytánc bevételéből is a defibrillátor beszerzését segíti majd.

Fekete-Dombi Ildikó, az Erkel Ferenc Nonprofit Kft. kiállítóhelyek működtetésért felelős ügyvezető igazgatója kiemelte, az esemény egyik jelentősége, hogy ötven vállalkozó fogott össze az esemény sikeréért. Mint mondta, küldetésüknek tekintik, hogy más vállalkozásokat is segítsenek.

– Nem titkolt célunk, hogy a kastély gyönyörű báltermét, mint impozáns esküvői helyszínt és összetett szolgáltatásait is bemutassuk, és a vállalkozókkal karöltve még komplettebb lehetőséget biztosítsunk az érdeklődőknek – tette hozzá.