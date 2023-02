A kerevet mellett a sámánt és Flavius Orestest, Attila egyik főemberét látjuk, aki Pannonia saviai születésű római. Az ő fia volt az utolsó nyugat-római uralkodó, Romulus Augustulus, akit letaszított a trónjáról Odoaker, Edekonnak, Attila másik főemberének fia, a szkírek királya. Ezzel 476-ban ért véget a nyugat-római birodalom. A festmény jobb szélén megfeszített íjjal Edekont, mellette balról, kivont karddal Odoakert figyelhetjük meg. Az alkotáson díszes ruhájú bizánci, kelet-római császári behódolók is szerepelnek. (Érdekességként, a kelet-római birodalom majdnem ezer évvel élte túl a nyugati bukását, míg végül 1453-ban bevették az oszmánok.) Feljebb izmos testű, szkíta sapkás hunok cipelik a 300 kilós, arannyal teli ládát, aminek tetején Ellák, Atilla idősebbik fia kivont karddal bizánci aranyat dobál felfelé. Íjazó lovasok vágtáznak, és a messzeség homályának kékes-szürke színében csatarendbe álló sereg zárja le a kompozíció jobb oldalát.

A kép bal oldalának előterében a szépséges, formás testű, életvidám szüzek táncát figyelhetjük meg, és Attila négy felesége is rajta van az alkotáson. A díszes nemesi jurták sem hiányozhatnak, és az előkelő hun leány, Emőke is megelevenedik a festményen.

A természetfeletti erők, Attila aurája behúzott engem is a képbe, a spirituális világba. Ott volt mögöttem a hun hadvezér lóháton, seregével, almát evett és figyelt, hun nyelven beszélt hozzám, hajtott, hogy fessek

– mesélt átélt élményeiről Corvus-Kora Róbert.

Tudom, mindez hihetetlenül hangzik és rejtélyes a kívülállók számára, de így történt.

A festményen többen is szerepelnek modellként, akik segítették is az alkotó munkáját, azt, hogy a leghitelesebben mutassa be Attila korát, világát, környezetét, a viseleteket vagy akár a lovak mozdulatait. Novák Attila békéscsabai festőművész-tanár, hagyományőrző lovasíjász (Attila) és fia, Márk (Odoaker) ugyanúgy szerepel a festményen, mint Baji Miklós Zoltán, BMZ, békéscsabai festőművész (sámán), Medgyesi Pál régész, a Békéscsabai Történelmi Íjászkör vezetője (Földapa) és felesége, Klári (Földanya). Sok modellfotó készült tavaly a bugaci Kurultájon. Modellt álltak a festményhez Corvus-Kora Róbert fiai, Robi és Zsolti is.