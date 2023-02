Szelezsán György kifejtette, az Eleki Román Nemzetiségi Önkormányzat, az Eleki Román Hagyományőrző Táncegyesület és az Eleki Románokért Egyesület által szervezett bál nyitányán Bágy György vezetésével összesen négy generáció korosztályába tartozó helyi táncos mutatta be a közönségnek a méltán híres eleki román táncokat.

Patyi Zoltán néptáncos, népzenész és koreográfus vezetésével az Eleki Román Általános Iskola diákjai révén pedig a legkisebbek is megmutatták, hogy nem csak múltja és jelene, hanem az utánpótlásnak köszönhetően jövője is van az eleki román táncoknak. A polgármester végül hangsúlyozta, a bál idén is hatalmas sikert aratott, színvonala és hangulata is remek volt.