Az ötletet, hogy a dél-békési településen élők is megismerhessék a busójárást, a sokác népszokásokat, s különösen azok, akiknek nem adatik meg eljutni Mohácsra, egy baráti kapcsolat alapozta meg. Albertus László, a városi könyvtár igazgatója elmondta, a kezdeményezés mellé álltak és azóta is nagyon várt, népszerű a program, sokakat vonz a közeli és a távolabbi településekről is.