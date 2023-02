Szalay Ágnes történész elmondta, hogy 1923-ban megépült a munkásotthon, a mai Justh Gyula utca és a Hunyadi tér sarkán. Amikor az avatását tervezték, a rendezvényt előzetesen bejelentették a rendőrségen. A parancsnok azonban nem adott engedélyt az eseményre, ugyanis kiderült, hogy nem tervezték eljátszani a Himnuszt, sőt, mivel a dalárda nem tudta énekkarként elénekelni a nemzeti imádságot, a kórus tevékenységét egy időre be is tiltotta.

1927-ben jelent meg Lord Rothermere cikke az egyik angol napilapban Magyarország helye a Nap alatt címmel, amelyben arról értekezett, hogy a trianoni békediktátum után a szomszédos országokban miként bánnak a magyar kisebbséggel. Ezt aztán a propaganda a revíziós törekvésekkor fel is használta.

Szintén ezt a célt szolgálta az is, hogy azt a legendás, kétüléses Lockheed Sirius repülőt, amellyel bátorságpróbaként a két pilóta, Endresz György és Magyar Sándor 1931-ben 13 óra 50 perc alatt átrepülte az Atlanti-óceánt, Justice for Hungary, azaz Igazságot Magyarországnak névre keresztelték. A gép Amerikában Új-Fundland szigetéről indult, és úgy volt, hogy Budapesten landol, de végül Bicske közelében egy szántóföldön ért földet. A repülés mindenesetre óriási siker volt, a gépet meghívták egy olasz világkongresszusra is, út közben azonban lezuhant.

Az olaszok, pontosabban Benito Mussolini miniszterelnök ezért egy repülőt ajándékozott Magyarországnak, amelyen szintén elhelyezték az Igazságot Magyarországnak feliratot – persze olaszul: Giustizia per l’Ungheria –, és a gép országjáró csillagtúrára indult.

Békéscsabára Szegedről 1932. szeptember 11-én érkezett, amelynek apropóján egy komplett repülőnapot szerveztek a városban, és persze eljátszották ekkor is a Himnuszt. A korabeli újságok szerint 5-6 ezren voltak kíváncsiak a járműre, amellyel 1934-ig repültek, majd a közlekedési múzeumba került. Mivel az épületet a második világháború során súlyos bombatalálat érte, a repülőgép szinte teljesen elpusztult.

A gyalogsági laktanyában – az Andrássy Gyula gimnázium épületében – két emléktábla avatására készültek 1934-ben: az egyiket a 101., a másikat pedig a nagyváradi 4. honvéd gyalogezred tiszteletére. Ennek alkalmából is olyan nagyszabású rendezvényt szerveztek, hogy a vendégek fogadásakor eljátszották a Himnuszt. Az, hogy mi lett a két emléktáblával, nem tudni.

Az Aranyvonat 1938-ban – mivel akkor volt 900 éve, hogy Szent István elhunyt – országjáró körútra vitte a Szent Jobbot. A vasúti szerelvény 22 városban állt meg. Többnyire az egyik különlegesen díszített és kialakított vagon nyílásán lehetett megtekinteni a legendás ereklyét, de Békéscsabán kivitték a vasútállomás előtti térre is, több mint egy órára. A korabeli beszámolók szerint a környező településekről is rengetegen vettek részt a programon, amelyen ugyancsak felcsendült a Himnusz.

Szalay Ágnes történész az előadása zárásaként hangsúlyozta: a Himnusz az, amely a közös nyelven és kultúrán túlmenően meghatároz és összeköt minket, magyarokat.