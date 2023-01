A Simonyi Imre versmondó, versillusztrációs és versmegzenésítő versenyre már XXII. alkalommal várták a Kárpát-medence területéről a pályázókat.

Az orosházi versmegzenésítő táncsicsos diákok közül Árus Balázs lapunk megkeresésére elmondta, tanáruk, Vígh Zsanett hívta fel a figyelmüket erre a versenyre, majd benevezte a fiatalokat.

– Volt, aki az illusztrálást, más a szavalást. Dobrai Ádám, Németh Marcell és jómagam Simonyi Imre: Vadonban köztetek című versének megzenésítése mellett döntöttünk. Hobbim a gitározás, szívesen énekelek, de kikértem az énektanárunk, Nagy Krisztina véleményét is, majd Ádám a hegedű tudását tette a produkcióhoz. Felvettük és elküldtük a zsűrinek – sorolta az előzményeket Balázs, aki zenésztársával együtt műszaki pályára készül. De...

– De jó volt ez a kísérlet és az élmény. A siker meghozta számomra azt a motivációt, ami hiányzott belőlem eddig. A zene mindig is közel állt hozzám, része az életemnek. Mostantól bátrabban kísérletezek, kevésbé félek majd kipróbálni magamat. Bebizonyosodott, hogy a zene felszabadít, jó dolgokra vagyunk képesek általa. Ráadásul derűs lesz tőle az ember hangulata. Ádámmal elhatároztuk, folytatjuk a közös munkát. Keresünk verseket, amelyeket a magunk örömére megzenésítünk. Én egy kicsit több munkát, energiát fektetek az énekhangom és technikám pallérozásába is. Kértem is ehhez az énektanárunk segítségét.