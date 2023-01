Nemrégiben Jozef Holly szlovák zongoravirtuóz és együttese ajándékozta meg egy koncerttel a közönséget a Csabagyöngye Kulturális Központban.

Az évforduló kapcsán a minap kiállítás is nyílt a Szlovák Kultúra Házában. Krajcsovics Hajnalka, a Csabai Szlovákok Szervezetének ügyvezetője elmondta, Szlovákia békéscsabai főkonzulátusának ajándékaként fotókat állíthattak ki az intézményben. Szlovákia turisztikai, ezen belül természeti és építészeti kincseit is felvonultatja a tárlat. Érdekesség többek között a pozsonyi hídnál lévő, csak ufókávéházként emlegetett, közkedvelt vendéglátóhely is. Templomok és wellness-szállodák belső terei egyaránt láthatók. A kiállítás tavaszig tekinthető meg.

Krajcsovics Hajnalka kiemelte, a Szlovák Kultúra Háza a napokban nyitotta ki kapuit ismét. Klubjai közösségi színtérként újra működnek a szenioroktól a Csabai Rózsák Népdalkörig, a Rozmaring Hímzőkörön át a Szőlőfürt Citerazenekarig.