A csabai szlovák hagyományokra támaszkodik a kiállítás – kezdte dr. Bácsmegi Gábor, a Munkácsy Mihály Múzeum igazgatója a tárlatot bemutató csütörtöki sajtótájékoztatót. Fontosnak nevezte, hogy megmutassák a város és a térség értékeit, ezek közé tartozik a Tranoscius is.

Megemlítette, hogy az intézmény előző éve bővelkedett a rekordokban, és nemcsak az a lényeges, hogy kiérdemelte Az év múzeuma címet, hanem az is, hogy a múzeum minden beadott pályázata sikeres volt. A mostani tárlatot is a Nemzeti Kulturális Alap támogatásából valósították meg. Szeretnék, ha ez vándorkiállítássá válna, elvinnék a szlovákiai Tőketerebesre is.

A múzeum Zsilinszky Mihály, azaz Tégla termében helyet kapott kiállítás kurátorai Martyin Emília igazgatóhelyettes, néprajzos muzeológus, valamint Salamon Edina néprajzos muzeológus volt. Salamon Edina a sajtótájékoztatón elmondta, hogy a tárlat a nemzetiségi identitás megőrzéséről szól, ezt igyekeztek több rétegben megjeleníteni.

Bemutatták – többek között archív fotók révén –, hogy a csabaiakat milyen kapcsolat fűzi a Tranosciushoz. Azt is, hogy milyen módon és milyen eszközökkel készül egy könyv, ebben Bíró Bertold könyvkötő mester volt a szakmai segítségükre, illetve azt is, hogy miként teszik rendbe a köteteket, ezt Petrovszki Zoltán okleveles restaurátorművész ismertette.

A terem közepén molinókat helyeztek el, amelyeken tizenöt vers, ének szerepel mind szlovák, mind magyar nyelven, de kisfilmet is vetítenek a Tranosciusszal kapcsolatban. Szerették volna, hogy a tér modern legyen, ezért a tárgyak mellett javarészt látványelemeket használtak. Kiemelte, hogy a tárgyak minden oldalról megtekinthetők, az énekeskönyvek pedig szemet gyönyörködtetők: a legtöbb rézlemezzel, de van olyan is, amely bőrrel borított.

Salamon Edina hangsúlyozta, hogy – néhány tárgyat kivéve – teljes mértékben a múzeum saját gyűjteményét felhasználva hozták létre az énekeskönyvet középpontba helyező kiállítást; dr. Bácsmegi Gábor pedig hozzátette, hogy az intézmény elég sok Tranosciust kap felajánlásként családoktól. Különlegesség, hogy az énekeskönyv szerepel egyébként a múzeum állandó kiállításában is, de a Munkácsy Mihály – Egy géniusz diadala című tárlaton ugyancsak megtekinthető – ezek mind jelzik a jelentőségét.