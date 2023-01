Mint megírtuk, nemzetiségi kategóriában a Gyulai Pro Musica Román Kórus érdemelte ki a Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetségének (KÓTA) díját. Az elismerést szombaton a magyar kultúra napja alkalmából adták át Budapesten, a Szent Imre Gimnázium dísztermében.

A Gyulai Pro Musica Román Kórus 1991 novemberében alakult. Közel húsz éven át Gheorghe Flueras, az aradi Filharmonia nyugalmazott igazgatója vezette karnagyként az együttest. Őt követte tanítványa, a szintén aradi Stefan-Adrian Bugyi karnagy, illetve Oroján István. Az énekkar vezetője, a kórus mellett működő alapítvány elnöke irányítja ma Gyulán a kórust.

– A kezdetektől román és nemzetközi kórusműveket éneklünk, különösen erős oldalunknak számítanak a karácsonyi énekek, a colindák – nyilatkozta hírportálunknak Oroján István, aki kitért arra, hogy Bartók Béla feldolgozásai is fontos részét képezik a repertoárjuknak, ahogy az európai kórusmuzsika klasszikus, romantikus és modern irányzatai mellett mai román szerzők műveit, de román egyházi dalokat, román és magyar népdalfeldolgozásokat is előadnak.

Szeretnek énekelni, és szeretnek a nagyon erős, összetartó közösségnek a tagjai lenni

– Fontos célunk, hogy megőrizzük értékeinket, és Magyarország románok lakta területein is bemutassuk ezeket a műveket, minél többekkel megismertessük kultúránk ezen nagyon értékes részét – tette hozzá. Mint kiemelte, az első években több alkalommal rendeztek egyházzenei, valamint világzenei fesztiválokat Gyulán. Ahogy említettük, két évtized után Stefan-Adrian Bugyi vette át a karnagyi tisztséget, aki elődjéhez hasonlóan Aradról jár át heti egy alkalommal Gyulára. Ő is hasonló módszerekkel dolgozik, mint elődje, továbbvitte a megszokott értékeket, de új elemeket is beépített a közös munkába.

– Jelenleg az egyik legnehezebb feladatunknak a fiatalok megszólítása tűnik, sajnos öregszünk, és nagyon lényeges az utánpótlás kérdése, hogy minél többeket irányítsuk a kórus felé az ifjabb nemzedékből is – mondta. Mint megtudtuk, huszonöt tagjuk van, köztük pedagógusok, nyugdíjasok, különböző foglalkozású gyulai román emberek. Hetente két órát próbálnak természetesen a fürdővárosban, a Magyarországi Román Kulturális Szövetség székházának egyik termében.