A rendezvényen bemutatták dr. Reisinger János: Ki nekünk Petőfi Sándor? című kötetét, illetve beszélgettek is az irodalomtörténésszel ennek apropóján. Hírportálunknak a szakember kiemelte: Petőfi Sándor nagyon nagy költői tehetséget kapott – ösztönösen, egyszerűen tudott verset írni –, valamint nagy jellemet is, ami szerinte azért is fontos, mert ahogy a költő is fogalmazott, „a jellem az, ami az embert emberré teszi”.

Az irodalomtörténész hozzátette: számára Petőfi Sándor művei közül Az apostol és a János vitéz viszi a prímet, hiszen azokban sziporkázott, valamint az 1847 tavaszán írt Világosságot! című vers, amely szerinte itthon méltatlan módon szinte ismeretlen, és alig készült róla elemzés is.

– Nem csak a magyarok közül a legnagyobb költő. Amikor Milánóban szobrokat állítottak, Homérosz, Dante, Goethe és Puskin mellett Petőfi Sándornak állítottak emléket. Aki jó fordításban élvezhette, az azt mondta, hogy nála nagyobb tehetség nincs. Kínában 70 éve ő a favorit, és ennek köszönhetően a legolvasottabb költő is – hangsúlyozta dr. Reisinger János.