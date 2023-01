Az elmúlt években a nagyközség közönségével számos koncertet megismertető énekművész, a kunágotai születésű Silló Erzsébet az, aki mindent megtesz, hogy felkerüljön szülőfaluja a komolyzenei térképre.

Ezúttal nem tudott hazalátogatni, pedig nagyon várták tisztelői, szerettei, a kunágotaiak. Érdeklődésünkre elmondta, a szülőhely kötelessége, hogy egy olyan nagyszerű művész, mint Szokolay Sándor zenei, szellemi örökségét ápolja, a figyelem középpontjába helyezze. Minden komolyzenei alkalommal ennek a küldetésének is szeretne eleget tenni.

– Mindent megteszek, hogy Kunágotát népszerűsítsem a magam módján. Mivel én a komolyzene világában élek, dolgozok, missziónak tekintem ezt.

– 2018 óta egyre több környékbeli településre is eljutottunk művész kollégáimmal. Dél-Békés számos településére a jövőben visszük el a komolyzenei alkalmakat. Kunágotán ötször énekelhettem, sok pozitív visszajelzést kaptam, ami abban erősít meg, hogy igen, van erre a műfajra is igény, csak programokat kell kínálni. Az embereknek ingyen ajánlunk olyan meghitt pillanatokat, amikor a lelkük a zene által töltődhet. S ha csak egy-két emberben, a hallgatóság soraiból felmerül az igény, hogy a Magyar Állami Operaházba is jegyet váltson, már megérte – nyilatkozta hírportálunknak a főszervező, aki Kunágotára hívta ezúttal Szebenyi Etelkát, az opera nagykövetét, Egresi Tamás énekest, Rázga Áron zongoraművészt.

Az interaktív program előtt az opera nagykövete elárulta hírportálunknak, hogy mi köze a futball vb-nek Kunágotához, a walesi kapcsolatnak ahhoz, hogy ő most Dél-Békést választotta.

– Ha nincs a világbajnokság, ha nem a walesi csapatnak drukkolok, ha nem nézek walesi információk után, ha nem lelek magyar és walesi kapcsolatokra, s ezáltal Silló Erzsébet munkásságára, akkor nem bukkanok a kunágotai énekművészre, nem tudom meg, hogy Kunágota a kapcsolatai révén a legwalesibb magyar falu. Meggyőződtem róla, hogy ez egy nagyon motiváló zenei közeg. Felvettem a kapcsolatot Silló Erzsébettel, jeleztem, szívesen tartanék itt opera nagyköveti előadást. Ráadásul az általam kedvelt és tisztelt zeneszerző, Szokolay Sándor szülőfaluja Kunágota.

– Dolgoztam kiváló operájában, az Eche Homoban az operaszínpadon, később a berlini operaházban is előadtuk, ott személyesen is találkoztunk, lenyűgözve hallgattam történeteit. Óriási megtiszteletetés, hogy itt lehetek. E komolyzenei program egyben tisztelgés is a zeneszerző emléke, életműve előtt. Idén lesz 10 éve, hogy nincs közöttünk – fogalmazott az opera nagykövete, majd arra is emlékeztetett, hogy a kunágotai előadásokat Walesből szervezte meg Silló Erzsébet, ennek köszönhetően mutathatták be Kacsóh Pongrác János vitéz című dalművét.

Egresi Tamás énekes, Rázga Áron, Szebenyi Etelka

Déryné echo szekeres társulatához hasonlította három tagú kis csapatukat. Szebenyi Etelka örömét fejezte ki, hogy Kunágotán a művészet, a komolyzene otthonra lelt. Járt az iskolában is a programmal, a diákok nagy nyitottsággal, őszinte érdeklődéssel vettek részt az interaktív programon.