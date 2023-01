Tábor Lajos a magyar kultúra napja apropóján megemlékezett a Himnuszt szerző Kölcsey Ferencről is. A költő, aki tudós és politikus is volt, Nemzeti hagyományok című értekezésében felvetette, hogy eredeti művek alkotására vagy fordításokra van-e szükség; és bár ő is fordított, az eredetiség mellett tette le voksát. Tábor Lajos szerint a multikultúra térhódítása veszélyt jelenthet a magyar kultúrára.