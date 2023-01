– Szokatlanul nagy volt a csend, ahogy beléptem az épületbe, főleg a tavalyi nyüzsgéshez képest.

– Volt egy 2019-es, rendkívüli év, és a koronavírus-járvány után 2022 is ugyanolyan kiemelkedő tudott lenni. Annak ellenére, hogy, mint ahogy az élet számos területén, az éttermektől a gyárakig, a kulturális életben is vannak mondhatni poszt-Covid tünetek. A közösségek nem úgy tértek vissza, mint ahogy azt reméltük, és voltak olyanok is, a 130-ból mintegy 20, amelyek megszűntek, amelyeket nem lehetett újraépíteni. Emellett a csoportok létszámai is csökkentek. Viszont ezzel szemben a rendezvények azt mutatták meg, hogy az emberek vágynak a kevésbé szoros, lazább kapcsolatokra, hogy van bennük egyfajta lendület és együtt akarnak lenni. A megszervezhető események és a koncertekre látogatók száma is nőtt.

– Ezek közül melyiket emelné ki?

– Elsősorban azt, hogy nyáron folyamatosan működött a stég, vonzotta az érdeklődőket, kiemelkedő eredmények születtek. A december pedig olyan sikeres volt, mint amilyen még soha, egyetlen hónap sem tudott lenni. A négy nagyobb esemény – mint a Józsa Mihály versmondó verseny, a nemzetiségi gasztronómiai hétvége, a főtérre szervezett Mikulásfesztivál és egy dumaszínházas előadás – mellett 16 koncertet szerveztünk, közel hétezer érdeklődőt mozgósítva. Volt köztük egy 100 Tagú Cigányzenekar-, amely telt házat hozott, illetve egy Tankcsapda-koncert, amely minden idők legnagyobb, 1200-as beltéri nézőszámával rekordot döntött.

– Egy éve megkapták harmadszorra is a Minősített Közművelődési Intézmény Címet, és most készülnek bezsebelni a harmadik Közművelődési Minőség Díjat is. Ezek az elismerések mit jelentenek az intézmény számára?

– A díjra a pályázatot idén kell beadni, eddig kétszer sikerült megszerezni, ebben így is egyedülálló a Csabagyöngye Kulturális Központ. Az elismerések óriási felelősséget jelentenek, nem teljesíthetünk gyengébben, mint eddig, a szintet tartani kell ebben a nehéz helyzetben is. Az előző évben is voltak fejlesztések. Megnyílt újra a Munkácsy Emlékház, amely nemcsak az intézmény, hanem az egész város számára fontos. Négy hónapot volt nyitva, ráadásul nem turisztikai szezonban, de így is olyan számokat hozott, amelyek jelzik, mennyire lényeges és indokolt volt ez a beruházás. Ragyogó lett a kiállítás, és gyönyörű az épület környezete, az Omaszta-parkban szintén sokan pihennek, sétálnak. Ezek mind olyan pluszok, amelyek előremutatók turisztikai, de a város önértékelése tekintetében is.

– Az, hogy a Csabagyöngye Kulturális Központ a Munkácsy Negyed részét képezi, milyen feladatokat jelent az intézmény számára?

– Legalább négy alkalommal lesznek kiemelt, az egész negyedet érintő hétvégék, a program több intézmény együttműködésével, összefogásával áll össze. Nekünk a szervezés tekintetében lesz hangsúlyos feladatunk. Ezeket a rendezvényeket a város igyekszik majd népszerűsíteni Békéscsaba határain túl is.

– Most a takarékossági intézkedések miatt a központi épület zárva tart, de a kis házak heti pár nap nyitva vannak.

– Nem telnek azért tétlenül a napok: takarítunk, leltározunk, igyekszik a problémákra megoldásokat találni, azaz olyan feladatok mennek, amelyekre amúgy csak feszített tempóban lett volna idő. Hétfő kivételével minden nap nyitva van legalább egy kis ház. A Lencsési Közösségi Ház, a Jaminai Közösségi Ház, a mezőmegyeri tűztorony, a Békési úti nemzetiségi klubház és a Munkácsy Emlékház is heti három-négy napon elérhető. Ez egy jó megoldás a jelenlegi helyzetben, de nézzük, hogy mi lett volna, ha a központi épület tart nyitva a kis házak helyett.

Performansszal készülnek

Tíz éve, 2013 elején adták át a Csabagyöngye Kulturális Központot. A mostani esztendő ezért a tízes szám bűvöletében zajlik majd – mondta Szente Béla igazgató. Az alkalom apropóján január 23-án, hétfőn az intézmény előtt lesz egy „performansz”, a köszöntők után koncerttel és forralt borral is számítanak az érdeklődőkre. Emellett április 3-án egy nagyszabású gálát rendeznek.