A jubileumi tárlatot az alkotó 70. születésnapja alkalmából mutatták be először a nagyváradi Zion zsinagógában. A vándorkiállítást Berettyóújfaluban, Budapesten, Bukarestben, Gyulán, Marosvásárhelyen, Nagykárolyban, Szegeden és Ungváron is láthatta a közönség. A Békéscsabán is helyet kapó fotográfiák átfogó képet adnak a nagyváradi szerző 50 év alatt készített alkotásairól, illetve művészi látásmódjáról.

Tóth István 1951. augusztus 8-án született a Bihar megyei Tótiban. A fotográfiával még gyermekként, 1964 táján kezdett ismerkedni. Autodidakta módon képezte magát. Harc az idővel című alkotásával 1973-ban szerepelt Románia Nemzetközi Szalonján, a bukaresti Dalles Teremben.

Fél évszázados pályafutása során több száz művészfotót készített, alkotásaival díjakat és érmeket nyert, műveit országos és nemzetközi szalonokban állították ki. 1973-ban a Romániai Fotóművészek Egyesületének, 1978-ban a Nemzetközi Fotóművészeti Szövetség tagja lett. Több mint 80 egyéni tárlata nyílt, számos jelentősebb csoportos kiállításon részt vett. 2001-ben egyik alapító tagja volt a Magyar Fotóművészek Világszövetségének, 2002-ben az Orosházi FIAP Regionális Fotóművészeti Műhely alapítói között volt.

2007 és 2012 között a Romániai Fotóművészeti Egyesület elnöki feladatait látta el. 2016-ban létrehozta a Nagyváradi Városi Múzeum keretében a Ștefan Tóth István Technikai és Fotóművészeti Gyűjteményt, Románia első fotómúzeumát. Ettől az évtől Magyarország FIAP képviselője, a MAFOSZ (Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetség) alelnöke.