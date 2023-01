A kultúra egy nagy néptest életében kialakult szellemi és erkölcsi szokásjog – idézett Németh Lászlótól beszédében Szarvas Péter polgármester, aki szerint a Himnusz születésnapja méltó ünnepe az egész magyar kultúrának, a Himnusz a magyar identitás meghatározó eleme. Emlékeztetett: Kölcsey Ferenc 200 éve tett pontot Szatmárcsekén a művére, amelyet 1903-ban ismertek el hivatalos himnusznak. Ám mivel akkor a király nem írta alá mindezt, csak 1989-ben került be az alkotmányba.

A városvezető az elmúlt évet is értékelte kulturális tekintetben. A Munkácsy Mihály Múzeum tárlatait nagy érdeklődés övezte, kiérdemelte Az év múzeuma címet, a Terrakotta hadsereg – Az első császár üzenete című kiállítás 11 ezer 500 látogatót vonzott.

A Jókai színház színvonalas évadot tudhat maga mögött: a széles kínálatában mindenki megtalálhatta a kedvére valót, sikeresen szervezte meg a Városházi Estéket. A Napsugár bábszínház remek előadásokat kínált a kicsiknek, a nemzetközi bábfesztivál idejére Békéscsaba a bábjátszás fővárosává vált.

A tavaly 70 éves megyei könyvtár könyvbemutatókkal, kiállításokkal is várta a látogatókat. A Csabagyöngye Kulturális Központ újra Minősített Közművelődési Intézmény Címet érdemelt ki, rengeteg sikeres előadást, koncertet szervezett. A Bárka folyóirat öregbítette a város hírnevét.

A Bartók Béla Vegyeskar, a Békés Megyei Szimfonikus Zenekar, a Balassi és a Tabán Táncegyüttes, a Békéstáji Művészeti Társaság, a városvédő és városszépítő egyesület, a hagyományőrző kulturális kör szintén sikeres évet zárt. A népművészeti egyesület táborában 450-en mélyítették tudásukat.

– Jó ütemben halad a Munkácsy Negyed építése – folytatta. Korszerűsítették kívül-belül a Munkácsy Emlékházat, megújult mellette az Omaszta-park. Átadták a felújított Kórház utcai hidat, a végéhez közeledik a Napsugár bábszínház leendő otthonának építése, vagyis az Urszinyi-Beliczey-kúria rendbe tétele és bővítése. Két, a festőfejedelemmel kapcsolatos köztéri szobrot helyeztek ki. Elmondta: idén a száz éve született Schéner Mihály, Békéscsaba díszpolgára tiszteletére emléktáblát helyeztek el a városháza árkádsorán, megújulnak az alkotásai a Szigligeti utcai játszótéren. Kétszáz éve született Petőfi Sándor, a bicentenárium apropóján lesznek rendezvények.

Az elmúlt években megmutatták, hogy Békéscsabán értékteremtő munka folyik – hangsúlyozta Szarvas Péter, aki szerint a nemzet megmaradásának záloga a kultúra továbbadása, ami feladatot és felelősséget jelent.

Átadták a Békéscsaba Kultúrájáért kitüntetéseket is. Az elismerést dr. Bagdi László költő, valamint a Békés Megyei Szimfonikus Zenekar érdemelte ki. Mint dr. Bagdi László fogalmazott, verssel kel és verssel fekszik, és beszélt a Csaba legendája című művéről is, amihez Dinnyés József írt zenét. A szimfonikus zenekart működtető egyesület elnöke, Sándor Ottó kiemelte, komoly támogatást kapnak a várostól, amit színvonalas koncertekkel igyekeznek meghálálni. Bár megyei zenekarról van szó, Békéscsabát tekintik otthonuknak.

A szimfonikus zenekar képviseletében Sándor Ottó vette át az elismerést

Ügyvédet és zenekart jutalmaztak

Az idén 70 éves dr. Bagdi László Békéscsabán született, majd itt végezte alap- és középfokú tanulmányait, utána Szegeden szerzett jogi diplomát. Jelenleg ügyvédként dolgozik. A könyv gyermekkorától az élete része, amikor csak papírt látott, leírta gondolatait. Eddig három önálló verseskötete jelent meg. A Csaba legendája című elbeszélő költemény a város újratelepítésének 300. évfordulója tiszteletére született, és történeti hitelességgel meséli el Békéscsaba történetét. Műveit több helyen idézik, a határon túl is. Most is alkot.

Dr. Bagdi László

A Békés Megyei Szimfonikus Zenekar 1959-ben Békéscsabai Szimfonikus Zenekar néven jött létre, alapítója és első karmestere Sárhelyi Jenő volt. A 70-es években vált nagy szimfonikus zenekarrá. A zenekaron belül működő kamarazenekar 2009-ben alakult, hogy kisebb településeken is lehessenek klasszikus zenei produkciók. Az együttes a kezdetektől szervesen hozzátartozik a város kulturális életéhez, hozzájárul annak sokszínűségéhez, számos elismerést érdemelt ki. Évek óta rendszeresen ad ingyenes szabadtéri koncertet a főtéren a Csabai Nyár zárásaként.