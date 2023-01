Az eseményen Túri Andrea, az Orlai ház igazgatója köszöntötte a megjelenteket, majd Siklósi István polgármester mondott köszöntő beszédet több szempontból elemezve a kultúra helyi szerepét, valamint jelentőségét.

Mint elmondta, a kultúra felől nézve az idei év a városban Mezőberény újratelepítésének háromszázadik évfordulójáról szól.

Arról, hogy emlékezzünk őseink közösségteremtő tevékenységére, mindarra, amit ők és az utánuk jövők létrehoztak

– fogalmazott.

A háromszáz év tanulsága kulturálisan, hogy a város folyamatos fejlődése kézzel fogható, időről időre szemmel láthatóak a pozitív változások.

Kiemelte, hol kisebb, hol nagyobb ütemben, de mindig volt előrelépés hol a magánszektor, hol a közszféra indította projektekkel.

– A magán-, illetve a vállalati szektor a gazdasági élet törvényszerűségei mentén jelenleg is komoly fejlődést mutat fel – folytatta a gondolatot. – Az utóbbi években a közszférában főleg külső tényezők, elsősorban pályázati források határozzák meg a beruházási lehetőségeket, és természetes, hogy kinek kinek más területek látszanak fontosabbnak. Az idei esztendő a már bejelentett fejlesztéseken túl a lehetőségekre várakozásról is szól, de a megemlékezésekről és az őseink előtti tisztelgésről is. Tervezett programjainkkal, elképzeléseinkkel a város újralapítói és az őket követők előtt hajtunk fejet. A tisztelgés része a Mezőberény monográfia harmadik kötetének kiadása és újratelepítési emlékmű állítása. Ez utóbbi közadakozásból valósulhat meg. A 2023-as év szóljon a büszkeségről, amit azért érezhettünk, mert elődeink három évszázad alatt teremteni tudtak egy biztos jövőt a következő nemzedékeknek, és szól a büszkeségről azért is, mert mi is továbbadjuk a várost olyan módon, hogy az még élhetőbb lesz, mint ahogy mi átvettük.

Siklósi István: tervezett programjainkkal, elképzeléseinkkel a város újralapítói és az őket követők előtt hajtunk fejet

Fotós: Bencsik Ádám

A színpadon az egy szereplős, egy felvonásos, romantikus zenés napló Sárdy János 20. századi híres bonviván életének nagyobb állomásait és legszebb dalait mutatta be egy nagymama titkos naplója szerint. A darabban olyan dalok csendültek fel, mint például a Nagy árat kér a sors a boldogságtól, Adj Uram Isten, Nagyapám húszéves volt, Londonban hej…, Rózsalevél, Hazámba vágyom, Hej fellegek, fellegek. A nézők lelkes tapsára Derzsi György ráadásként egy dalt Sárdy stílusában adott elő.