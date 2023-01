Péter sokoldalúan részt vett öccse, Kőváry Zoltán zenekarának életében, ő volt a The Trousers első lemezének producere, és gyakran léptek fel közösen is. Legnagyobb zenei példaképe a Rolling Stones volt. A Stoned énekeseként éveken át Mick Jagger művészetének leghitelesebb hazai tolmácsolójaként rengeteg hazai és külföldi koncertet adtak. Péter később szólólemezt adott ki (Family, Christmas & Rock and Roll), melyen karácsonyi dalokkal örvendeztette meg rajongóit.

A most megjelent könyv megemlékezik sokoldalú személyiségéről, igyekszik átfogni azt a gazdag, sok stílust felölelő zenei pályát, amelyet Péter mintegy 30 év alatt befutott. Az interjúkötet készítésekor beszélgetőtársa jóbarátja, Koltay András volt.

– E kötet arra törekszik, hogy megrajzolja Kőváry Peti portréját, annak a személyiségét, akit oly sokan szerettek, de kevesen ismertek igazán mélyen – fogalmazott Koltay András. – Másfelől általános érvényű kérdéseket is felvet: miért fontos a rock 'n' roll, túléli-e első előadóit, népszerűsége elvesztését, megmarad-e az örökkévalóságnak, mit jelentett társadalmi szinten az elmúlt évtizedekben nyugaton, és itt, keletebbre? Ez a kötet elsősorban egy családi és baráti emlék. De abban bízom, hogy aki érzi és szereti a rock 'n' rollt, érdeklődéssel fogja majd olvasni, és talán segít neki is megfogalmaznia saját válaszait a fenti kérdésekre. A rockzene nem változtatja meg a világot, és minden, ami valaha hozzátapadt, lassan lemállik róla. Ma már csak a dalok számítanak. Egy könyv maga a betűkbe zárt öröklét. Ez a kötet Kőváry Peti és a rockzene öröklétéhez kíván a maga igen szerény módján hozzájárulni.