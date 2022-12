Ételeket kóstoltak az írások alapján

Frankó Attila, a Békéscsabai Irodalmi Estek ötletgazdája, rendezője elmondta, idén ez volt az utolsó programjuk. Meglepetéssel szolgáltak Bayer Zsoltnak és a közönségnek is. A Rezeda Kázmér utazásai című könyvben szereplő ételek közül többet is felvonultattak: lecsót, túrós csuszát, paprikáskrumplit, rakott krumplit és töltött káposztát. Frankó Attila kitért arra, ha megjelenik Bayer Zsolt könyvének második kötete, feltétlenül szeretnék bemutatni az irodalmi esteken. A szerző megígérte, hogy nagy örömmel, szívesen jön, és akkor majd már ő is főz valamit, mert nemcsak enni szeret, hanem elkészíteni is az ételeket. A Békéscsabai Irodalmi Estek január 10-én folytatódnak, dr. Reisinger János irodalomtörténész lesz a díszvendég. A székhelyét Hotel Fiumébe teszi át a rendezvény.