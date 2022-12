Varga Anna marketing menedzser elmondta, a Soós Emőke bábszínész rendezte Napkeletre nézzetek című előadásukat öt évvel ezelőtt mutatták be először, advent környékén pedig mindig újra játsszák, hiszen nagyon szereti a közönség is.

– Adventi hangulatban vártuk a családokat, feldíszítettük a folyosót, karácsonyfát állítottunk. A délelőtti és a délutáni előadás is ajándékozással zárult: süteményt sütöttünk, azzal leptük meg a gyerekeket, akik aztán közelebbről is megnézhették a bábokat, beszélgethettek a bábszínészekkel – részletezte, hozzátéve, most egy kis pihenőre, szünetre mennek, ahogy a kulturális intézmények többsége, aztán február 4-én megkezdődik az évad második fele.

– A Hétszínvirág bemutatójával várjuk a közönséget. Játsszuk a Kockavarázst is és március első felében a Babaszínházi előadás keretében érkezik vendégelőadó is; Góbi Rita a Pici Bonbonnal. Március 25-én bemutatjuk a Boszorkányos mesét, amit egészen május közepéig láthatnak az érdeklődők. Gyermeknap környékén már az új épületben, a Munkácsy Negyed megújult Ursziny-Beliczey kúriájában várjuk a közönséget, de az még meglepetés, hogy pontosan mivel készülünk – tette hozzá Varga Anna.