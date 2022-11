Sárosi Áron Gyulán született, Kétegyházán nőtt fel, 2016-ig élt a nagyközségben. Általános iskolában furulyázott és zongorázott, basszusgitározni 2012-ben kezdett el autodidakta módon. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem jazzbőgő szakán 2021-ben szerzett diplomát. Áron többek között a perpētuum, a Flanger Kids, a Török Tilla Folk Experience, a GAB és a Chameleon Jazz Band tagja, de játszott már Nagy Ádámmal, Karosi Júliával és Gereben Zitával is. Régóta foglalkoztatja az elektronikus zene és a produceri munka, a pandémia alatt pedig bele is vágott a folyamatba.

– Frusztráló helyzet volt a négy fal között lenni egy belvárosi sötét szobában. Szerettem volna valami újjal foglalkozni, ezért elkezdtem megtanulni bizonyos programokat. Többféle stílus inspirál, a zeneszerzés során ezért nem szoktam határokat szabni magamnak. Az, hogy mi minden van rám hatással a lemezen is megjelenik. A Through My Eyes címet azért kapta, mert azt szeretném megmutatni, hogy én hogyan is látom a zenét és a világot. Nyitottnak kell lenni mindenre, és örülnék, ha ez eljutna azokhoz is, akik hallgatják a számaimat – meséli Áron.

Dalai általában egy basszus ötletből indulnak, majd a dobokat építi fel, ezután jön a teljes hangszerelés. A két énekes dalban a szövegek és a dallamok megalkotásában a közreműködő énekesnők, Kozmofobe és Noira segítette a munkáját. A (Sun)shine-hoz pedig Terjék Diána készített grafikus klipet.

– Ez a dal, egy könnyen induló nyári szerelemről szól, ami lehet, hogy csak a nyár végéig tart, de az is lehet, hogy valami komolyabb lesz belőle, ezért mindenképpen bele kell ugrani. Ezeket az érzéseket a hideg hónapok után régóta vágyott napsütéshez hasonlítottam, ami „transzba ejti a szeplőket” és kicsit mindent jobbá tesz. A szövegben ezért is jelenik meg sokszor a „sun” és a „shine” a szavak normál és átvitt értelmében is – meséli a dalszöveget jegyző Noira.

A Thoughts című számban a gondolatok egymásba fonódó kavargását Németh Bendegúz gitárjátéka jeleníti meg. A klasszikusabb zenei világú, Feels Like Funk-ban pedig Vadász Gellért szaxofon, Takács Dániel gitáron, Telek Attila pedig dobon működtek közre.

∆RONS Through My Eyes című bemutatkozó albumát november 11-én mutatja be a Manyi – Kulturális Műhelyben.