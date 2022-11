Jubileum 57 perce

Ritka darabok ékesítik a szarvasi kiállítást

Szarvas 300 címmel rendeztek be tárlatot a Tessedik Sámuel Múzeumban a település újratelepítésének jubileumára. Mint azt korábban megírtuk, az időszaki helytörténeti kiállítás a mai város térségének történetét mutatja be az avarok korától napjainkig. Anyagáról most Szarka József régész számolt be hírportálunknak, akitől megtudtuk, igazi különlegességek is rejlenek a bemutatott darabok között.

Szarka Józseftől megtudtuk, a Szarvas térségében talált arany díszek egy előkelőség kardjának darabjai lehettek Fotós: Bencsik Ádám

Szarka József elmondta, a Szarvas 300 kiállítás a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) Magyar Géniusz Programjának támogatásával valósult meg, egy rendkívül összetett tárlatról van szó. Hozzátette, volt egy elődje is, amit csekélyebb tartalommal, főként poszterekkel nyitottak meg július 23-án, a város újratelepítésének 300. évfordulóján. Tárgyi anyagokkal a Szarvasi Szilvanapokra bővítették, így egy újabb megnyitót tartottak szeptemberben. A múzeum régésze kifejtette, a kiállítás mintegy másfél évig, egészen 2024. március 15-ig megtekinthető intézményükben. Ezen időszak alatt a város 300 éves évfordulóját ünnepelve számos további, kiegészítő programmal készülnek. Lesz például az idei év végétől kezdődően egy vetélkedő a szarvasi iskolásoknak, lesznek előadások a tárlat témájához kapcsolódva, valamint készült róla egy kiadvány, illetve egy film is. Szarka Józseftől megtudtuk, a Szarvas 300 kiállításba a tárgyakon, posztereken és egyéb tartalmakon kívül elhelyeztek két viseletrekonstrukciót is. Az egyik egy 18. századi Zólyom megyei betelepülő öltözéke, a másik pedig egy 1948-as huszár egyenruhája. A tárlat tematikáját az avarok korától indították, mert valószínűleg eddig az időpontig vezethető vissza – a régészeti leletek alapján – a mai Szarvas elődje. A bemutatott anyagok a város három nagy történeti időszakát ölelik fel. Kétszer pusztult el ugyanis a település: egyszer a tatárjárás korában, majd a török időkben. A kiállítás kapcsán két dologra törekedtek – hangsúlyozta a régész. Egyrészt igyekeztek a földrajzi környezetet, a Körös szerepét bemutatni, hiszen az a mai Szarvas életében is rendkívül fontos, például a turizmus tekintetében. Másrészt törekedtek arra, hogy ne ismételgessék az elmúlt 50-80 év gyűjteményének anyagait, hanem újdonságokat hozzanak be. Ezért a régészeti leleteknél több olyan tárgy van, ami igazi kuriózum, ráadásul a közelmúltban került elő. Kiemelkedő darabok például a tavaly megtalált, aranyozott kard díszek, melyeket egy rekonstrukción helyeztek el, és egy korai avar előkelőséghez – majdnem fejedelmi rangú személyhez – tartozhatott. Érdekesség, hogy a kard részleteinek lelőhelyéhez igen közel, a vízpart túloldalán egy nagyon gazdag avar közösség temetője volt, azonos korszakból. Tehát vagy a túlparton temették el a kard tulajdonosát, vagy áldozatként rejtették el a fegyvert.

A másik különlegesség egy úrvölgyi típusú edény, amely Zólyom megyében készült, és a rajta lévő latin feliratú szöveg Bél Mátyás, 18. századi magyar-szlovák evangélikus lelkész, író, tanár és tudós lejegyzésében is megtalálható. A neves személy 1716-ban járt a Zólyom megyei úrvölgyi rézbányában. Szarka József az úrvölgyi rézedényekről kifejtette, azokat az alkímiában – a természetfilozófia ősi ága – is emlegették, miszerint vasból váltak rézzé a csodálatos magyar vízben. A valóságban viszont a bányában lévő úgynevezett cementvíz miatt csapódott ki a vastárgyakon a réz. Tehát egy bányászati eljárás része volt, hogy az említett vízbe mártották az edényeket, mert úgy könnyebben megmunkálták, mintha az ércből olvasztott darabokkal dolgoztak volna. A kiállításon látható edényt is Szarvas térségében találták meg. Mégpedig annak köszönhetően, hogy a betelepítéskor Zólyom megyéből is érkeztek ide emberek, akik magukkal hozták, és a 18. században rejthették el. A legendás darab a mai utcaszerkezeten kívül került elő. Értékes hagyatékokat is bemutatnak Szarka József elmondta, a Szarvas 300 kiállításra értékes hagyatékokat is kaptak bemutatásra. Az újdonságok közül a II. világháborús Oroszországból Szarvasra küldött nyírfakéreg levelezőlapokat emelte ki. Ezek ugyanis igazi kuriózumnak számítanak. A régész végül elárulta, a tárlatot folyamatos érdeklődés övezi a látogatók körében, egyaránt keresik fel szarvasiak, és a városba érkező turisták is, akiket szintén meg is akartak szólítani, hiszen egyik fő célja a település és múltjának minél szélesebb körben való megismertetése. Hozzátette, a tárgyak közül sokat Kelemen Gábor és Czesznak Zsolt, a múzeum civil, önkéntes fémdetektoros múltkutatói fedeztek fel. Ilyenek többek között a fent említett kard díszek is.

