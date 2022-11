Az Orlai ház tájékoztatása szerint a szép számú érdeklődőt Túri Andrea, az intézmény igazgatója köszöntötte. Nagyné Varga Bettina megnyitójában elmondta, édesanyja a kilencvenes években kezdte el a macik gyűjtését. Ekkor egy társadalmi összefogás támogatására két plüss állatot vásárolt, és ezek egy polcra kerültek lánya gyermekkorából megmaradt mackóival, majd az unokák már nem használt plüssei is a mamához kerültek. Később Varga Vincéné – a gyűjtemény gyarapítása érdekében – születésnapjára és névnapjára is ajándékként macit kapott, sőt rokonoktól, barátoktól, ismerősöktől is érkeznek a mai napig.

A gyűjtemény ma háromszáz plüssből és hatvan kerámiából áll, és tartalmaz kulcstartót, fényképkeretet, virágtartót is. Van közöttük egészen régi, például negyvenéves, illetve a kollekcióban található új és használt, kicsi és nagy, sőt olyan is, amelyik zenél vagy horkol.

Lestyán Zoé, a Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola 1.a osztályos tanulója egy mackókról szóló verset szavalt el, a diákot Hanó Katalin készítette fel. A kiállítást Tóth Zsuzsa téli dekorációi színesítik.