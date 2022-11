Dr. Nagy István agrárminiszter a Galamb és Kisállat Kiállítás megnyitóján elmondta, kezük munkájának eredményét látni, és megmutatni másoknak mindig örömteli. Hozzátette, a legtöbb embernek a galambról a városokban élő madár jut eszébe. Nap mint nap elhaladnak mellettük, legtöbbször közönyösen. Pedig a galambok évezredek óta jelen vannak a mindenség kultúrájában, történelmünkben pedig egykor különösen tisztelt szárnyasok voltak hírhozó és hírvivőkként, továbbá a szerelem és a hűség szimbólumaként ismerték őket. A keresztény kultúrkörben pedig a béke és a szentlélek jelképei.

Dr Nagy István agrárminiszter

Az agrárminiszter hangsúlyozta, szerencsére akadnak szép számmal olyanok, akikben máig megmaradt a galambok iránti szeretet és tisztelet. Ők azok, akik éltetik a nemes hagyományokat hosszú évtizedek óta. Hiszen idén immár 140 éves a magyar galamb- és kisállattenyésztés szervezeti háttere. Ráadásul nem csupán a szervezet jubileumát ünnepelhetjük, hanem a gyomaendrődi Galamb- és Kisállattenyésztő Egyesületet is, amely idén 70 éve alakult meg, és éppen 40 éve olvadt össze a gyomai és endrődi része.

Dr. Nagy István kifejtette, a galambász szakma nagy utat járt be 1882 óta, amikor megalakult a „Columbia” Budapesti Galambkedvelők Köre. Eleinte kicsi, de mégis elszánt közösség volt ez. Egy baráti társaság, amely elindította szervezett keretek között a magyar galambtenyésztést. Az egykori kis társaságból pedig mára 10 000 főt számláló, nemzetközi szinten is ismert és elismert országos szervezet lett. Hozzájuk kapcsolódik a gyomaendrődi egyesület is, és velük, illetve más helyi szervezetekkel együtt biztosítják folyamatosan a galambtenyésztés magas színvonalon tartását, a benne rejlő értékek megőrzését.

A galambászat és a kisállatokkal való foglalkozás azonban nem csupán egy foglalkozás és művészet, hanem tudomány is – hangsúlyozta dr. Nagy István. Hiszen Anker Alfonz óta tudjuk, mi a genetika. Elegendő csak arra gondolni, hogy a tenyésztés – legyen szó haszon- vagy díszgalamb-, illetve akár nyúlfajtákról – hozzájárul a genetikai erőforrások és a biológiai sokféleség megőrzéséhez. Azért is, mert a kikapcsolódás, a nemes versengés, a sport, és a közösségépítő erő mellett egyben az élelmiszer-termelésünk alapját is jelenti. Hiszi, hogy a galambászat bemutatása és népszerűsítése hozzájárul ahhoz, hogy a fiatalabb generációk is megtapasztalják a közvetlen kapcsolatot a természettel, és tudatosuljon bennük a környezet és az ember egymásra utaltsága. Mert ez a jövőnk szempontjából kiemelt jelentőséggel bír.

Végül dr. Nagy István elmondta, a galambászat és a nyúltenyésztés gazdasági hasznot is jelent. Ugyanis költséges és nagy ütemű fejlesztések nélkül hozzájárul az önellátáshoz. Ráadásul a galamb- és a nyúlhús is kiváló fehérjeforrásunk, emellett hipoallergén is. Nem véletlenül használta a népi gyógyászat a galambhúst beteg gyermekek és gyermekágyas anyák táplálására. Ma pedig újra kezdik felfedezni ezen húsok értékeit, ami annak is köszönhető, hogy a tenyésztők mindig sikeresen alkalmazkodnak az éppen fennálló nehézségek leküzdéséhez. Az Agrárminisztérium célja pedig az, hogy a termelőket jó helyzetbe hozzák, és erősítsék a pozícióikat mind a hazai, mind a nemzetközi piacon. Ennek érdekében a tárca 2019 óta támogatást nyújt a haszongalamb vásárlásához.