Három jótékonysági projektben is részt vesz decemberben a teátrum. Egy országos programhoz csatlakozva az egyszülős gyermekeket ajándékozzák meg, valamint meghívják őket egy színházi előadásra december 14-én. A Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központtal együttműködve további negyven gyermeket ajándékoznak meg, illetve lepnek meg színházjeggyel. Végül pedig a nagyszalontai gyermekotthon lakóit is megajándékozzák, akik a Hagymácska című előadásra is meghívást kapnak.

Seregi Zoltán a fentiekhez hozzátette, hogy a bezárás ideje alatt is szeretnének a köztudatban maradni, így az eddigiekhez képest még több információt, újdonságot osztanak majd meg online felületeiken.