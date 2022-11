A tárlatot megnyitó beszédében Gyarmati Gabriella művészettörténész, a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum szakembere elmondta, Kiss Adél grafikáinak legfőbb jellemzője, hogy szerethetők, figurái, az ábrázolt helyzetek és kimenetek megérintik a nézőt. Emlékeztetett arra, hogy a művész 2016-ban rendezett egy kiállítást a Gyulavári kastélyban, ahol minimális eszközrendszerrel operáló, ám annál kifejezőbb rajzai mellett festményeket is bemutatott.

Kiss Adél

– A képek önálló blokkot alkottak a tárlaton belül, az évek teltek, és a most kiállított művekre tekintve egyértelműnek tűnik, hogy az a bizonyos festménysorozat nem egy bizonytalan kimenetelű műtermi kaland volt Adél számára, hanem ennél sokkal többről volt szó – fogalmazott Gyarmati Gabriella. – Az alkotó a biztos kézzel irányított vonalhasználatot felcserélte a színfoltokkal való képépítésre, a tust pedig festékre és ecsetre. A csütörtökön megnyílt tárlaton látható alkotások nagyban eltérnek a korábbi években látott grafikai munkáitól, és azok minimalizmusához képest nagyszámú vizuális elemeket vonultatnak fel. Műveiben a szerelem érzelmi és fizikai lapjaiba is belelapozhatunk. Az alkotások elvontságuk és stilizáltságuk ellenére nagyon is érzékletesek és valóságízűek. A kiállítás tárgya pedig a szerelem. A művészettörténész elmondta, az ember élete során megtudja, mi is szerelem, amelynek talán annyi fajtáját ismerjük, ahányan érezzük.

– Az ember meg tudja, milyen szeretni és milyen ha szeretik, megismeri a kölcsönösséget, az egyenrangúságot a szerelemben – emelte ki, majd kitért arra, hogy amikor a művész munkáit nézte, meghökkent, hogy az egyszerű ábrázolás ellenére mennyire erőteljes vizuális hatást és érzelmi reakciót képesek kiváltani az alkotások.