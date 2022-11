A Romis Film három alkotása, három filmje is meghívást kapott a közelmúltban megtartott huszadik Los Angeles-i Magyar Filmfesztiválra. A Szilágyi Áron olimpiai kardvívóról szóló, Egy mindenkiért című alkotás megnyerte a legjobb dokumentumfilm kategóriát. A filmnek Békés megyei vonatkozása is van, hiszen egyik producere, a Békéscsabán élő, de Békéshez, Tarhoshoz és Gyulához is kötődő Varga Ádám.