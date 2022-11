Az utolsó magyar polihisztor, Herman Ottó munkássága, valamint Kiss Ilona témába illő, madaras, Föl a földtől! Című doboztárgya és a művész pályafutása került a középpontba csütörtökön a Munkácsy Mihály Múzeumban, a Munkácsy blue chip sorozat keretében.

Az est moderátora, Gyarmati Gabriella művészettörténész elmondta, hogy a különleges alkotás 1999-ben született. Kiss Ilona Munkácsy Mihály-díjas képzőművész, a Magyar Művészkönyvalkotók Társaságának alapító elnökének munkásságáról Baji Miklós Zoltán intermediális művész beszélt.

Váncsa Klára, a múzeum természettudományos muzeológusa elmondta, Herman Ottó édesapjától tanulta a természet szeretetét. Szeretett kirándulni, és volt, hogy emiatt megfázott, a betegség pedig ráment a fülére, ennek „köszönhető”, hogy a hallása károsodott. Miskolcon tanult, ahol hazaszeretetre is nevelték, majd géplakatosként dolgozott Bécsben, és közben bejárt az akkori természettudományos múzeumba. Közel öt évre katonai szolgálatra kötelezték, de ekkor legalább megfigyelte a dalmát tengerpart élővilágát. Később Kolozsvárra került a múzeumi egylethez, élvezetes és érthető előadásokat tartott, az elsőre két, saját maga által kitömött sólymot vitt.

Hogy mitől volt polihisztor, arra is rávilágított a múzeum szakembere. A természettudományokban – foglalkozott a madarakkal, a rovarokkal, a pókokkal és a halakkal –, illetve a néprajzban merült el Herman Ottó, de belekóstolt a régészetbe is többek között. Vallotta, hogy olyan magyar tudományt kell teremteni, amely mindenki számára érthető. A madarak atyjaként kardoskodott amellett, hogy nem lehet hasznos és kártékony madarakról külön beszélni. Foglalkozott a madárvonulásokkal, nemzetközi madártani kongresszust szervezett, és ennek hozományaként, az ő kezdeményezésére 1893-ban létrejött a Magyar Madártani Intézet.

A magyar politikai életben is jelentős szerepet töltött be Herman Ottó – derült ki Ugrai Gábor történelemtanár, a városvédő és városszépítő egyesület elnökének előadásából. Herrmann Ottóként látta meg a napvilágot 1835-ben a Felvidéken, és 13 évesen jelentkezett a honvédseregbe az 1848/49-es forradalom és szabadságharc idején, de hazaküldték. Bár német volt az anyanyelve, és csak 7 évesen tanult meg magyarul, dacból magyarosította a nevét, így lett Herman.

Kolozsváron ténykedett, amikor kialakította azt a kapcsolatrendszerét, amely később meghatározó volt. Nem tetszett neki az 1867-es kiegyezés, úgy vélte, ezzel elveszti az ország a függetlenségét. Nem csak rajongott érte, sokat is levelezett Kossuth Lajossal, sőt személyesen szintén felkereste. Országgyűlési képviselőként érzékeny volt a szociális problémákra, foglalkozott a nemzetiségekkel, küzdött a vallásszabadságért. Problémaként látta a századfordulón a kivándorlást, érezte a világháború közeledtét is – amely halálának évében, 1914-ben ki is tört. Érdekesség: közvetve rossz hallása okozta halálát. Nem hallotta, így elütötte egy szekér, és lábadozás közben megbetegedett.