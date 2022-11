A Lengyel Függetlenség 104. évfordulójának alkalmából rendezett ünnepséget szombaton a csabai lengyel nemzetiségi önkormányzat és a Magyar-Lengyel Baráti Kulturális Egyesület a Lencsési Közösségi Házban. Az eseményen Leszkó Malgorzata, a nemzetiségi önkormányzat elnöke köszöntötte elsőként a jelenlévőket.

Leszkó Pál, az egyesület elnöke elmondta, a Lengyel Függetlenség napja van, amelynek történetét fel is idézte. Megtudtuk, 1795-ben Lengyelországot felosztották egymás között a nagyhatalmak, ami után a lengyelek szinte minden jelentős csatamezőn harcoltak abban a reményben, hogy támogatást érhetnek el a függetlenségük eléréséhez. Majd az oroszok ellen két nagy felkelést indítottak, amikben elbuktak. Részt vettek továbbá Magyarország szabadságharcában is. Később az I. világháború adott reményt nekik, amikor a nagyhatalmak egymás ellen is harcoltak. 1916-ban létrehozták a Lengyel Nemzeti Bizottságot, így készülve az új Lengyelországra. 1918 decemberében pedig már a németek ellen harcoltak a határokért, és 1921 decemberére foglalták el Alsó-Szilézia nagy részét. Közben harcoltak az ukránokkal és a bolsevikokkal, és lényegében 1922-ben alakult csak ki a független Lengyelország két háború közötti határa, amelynek hossza 5529 kilométer volt, és immár nemzetközi egyezmények rögzítették.

Leszkó Pál, a Magyar-Lengyel Baráti Kulturális Egyesület elnöke

Fotós: Bencsik Ádám

Az egyesület elnöke a lengyel hadseregről kifejtette, eleinte még csupán ötezer jól felszerelt katona, húszezer kevésbé felszerelt emberrel kiegészítve, majd jóformán önkéntesekből idővel egymillióra nőtt a létszámuk. Végül a november 11-i Lengyel Függetlenség napjáról elmondta, szabadon csak 1989-től tarthatták meg. Azóta már a legkisebb falvaktól kezdve a legnagyobb városokig mindenhol tartják, emellett munkaszüneti nappá nyilvánította a lengyel parlament. Továbbá külföldön, így Magyarországon is ünnepséget szerveznek ilyenkor a lengyel nemzetiségi önkormányzatok és a lengyelbarátok.

Vozár M. Krisztián, zongoraművész

Fotós: Bencsik Ádám

A megnyitó után a jelenlévők válogatást hallgattak meg Chopin műveiből Vozár M. Krisztián zongoraművész előadásában, majd a Chopin kórus ünnepi koncertje következett.