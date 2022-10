A Nagy Tibor szociális munkás által készített beszámolóból kiderül, akár veteránról, akár újoncról legyen szó, mindenki várta már, hogy learassa többhónapos munkájának gyümölcsét, és bemutathassa a találkozóra szánt előadását.

Az egyéni fellépők előadását online formában, videókon keresztül értékelte a szakmai zsűri, míg a csoportos produkciókat a helyszínen láthatta, értékelhette a nagyérdemű. A tétet növelte, hogy Pete László dramaturg, rendező, Szicsek Margit szakpszichológus és Galambosné Varjú Blanka mentálhigiénés szakember figyelte az előadásokat a zsűriasztal mellől.

A fellépők bemutatták a színpadi műfajok sokszínűségét is. Az egyik pillanatban még hangos nevetéssel telt meg a helyiség egy klasszikus kabaréjelenetet követően, a másikban már könnyekkel küszködve gondolkoztak el a résztvevők születésünk, életünk célján. A programot színesítette, hogy a közönség soraiban feltűntek a tarhosi óvodások és iskolások is. A szervezők meglepetéskoncerttel is készültek, mely során együtt buliztak kicsik, nagyok, fellépők, segítők és szervezők is.

Ami az előadások értékelését illeti, a zsűri nem volt könnyű helyzetben. Végül a csapatverseny vándorkupáját 2022-ben a kiskunhalasi Bárka Integrált Szociális Intézmény égisze alatt működő Szabad Színpad vihette haza, A feltámadás szomorúsága című előadásuknak köszönhetően. Az egyéni kategóriát abszolút elsőként Várkonyi Krisztina Honfoglalás című című produkciója nyerte. A színjátszó találkozót tombola zárta.