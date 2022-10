Az egykor az Erkel mozinak vagy kismozinak és az Ipar kocsmának otthont adó épületet a gyulai önkormányzat azért vásárolta meg, hogy ott szabadidő központot alakítson ki – mondta el köszöntőjében dr. Görgényi Ernő. A város polgármestere kiemelte, ezt a törekvésüket civil szervezetek közreműködésével tervezték megvalósítani, amire egy uniós pályázat, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) úgynevezett CLLD projektje lehetőséget is adott.

– A pályázat segítségével az egykori mozi helyén bowlingpályát alakított ki a Dél-alföldi Wellness Egyesület, az Ipar kocsma helyén pedig próbatermet és koncerttermet létesített a Gyulai Zeneműhely Egyesület – tette hozzá. Utóbbi fejlesztésről kifejtette, a zeneműhely egyesület 7,5 millió forintot nyert a célra, amihez a szervezet saját forrást, illetve kétkezi munkáját is hozzátette, amit a polgármester mindennél értékesebbnek és becsesebbnek nevezett.

– Városunkban ismét egy nagyon izgalmas hellyel bővült a kínálat, ami újabb lehetőséget ad a fiatalok számára a zenélésre, zenekarok próbájára és nagyon igényes klubkoncertek megtartására, illetve meghallgatására – folytatta a gondolatot. Mint mondta, bízik abban, hogy a mai, illetve a jövő fiatal nemzedéke számára hasonlóan szép élményt nyújt majd a zeneműhely, mint amit számukra a legendás gyulai 48-as klub jelentett. Kiemelte, a két hely természetesen nem hasonlítható össze, „az alma és a körte” esetéről van szó, ugyanakkor a fejlesztés hozzájárul a gyulai könnyűzenei élet fellendítéséhez, valamint az élőzenei kultúra terjesztéséhez.

Dr. Görgényi Ernő

Fotós: Bencsik Ádám

Csiernyik István, a Gyulai Zeneműhely Egyesület elnöke köszöntőjében úgy fogalmazott, lehetőségeikhez mérten kihozták a maximumot magukból, illetve a hely adottságaiból, amihez egyedi, különleges technikát sorakoztattak fel. Az egyesület két zenekari próbatermet és egy önálló gyakorló szobát alakított ki az épületrészben. Egy fiatal zenészekből álló formáció segítségével be is mutatták a létesítményben működő úgynevezett silent (csendes) próbatermek előnyeit. A hangszigetelt épületben elektronikus hangszerekkel gyakorolhatnak a zenészek, a zenét fülhallgatóval hallgatják, szabályozhatják, így legfeljebb minimális zajt bocsájt ki a próbaterem, s ilyen módon nem zavarja a környékbeli lakosságot. Ez módszer a zenészeket is megóvja a halláskárosodástól, és az együttesek nincsenek időhöz kötve, tulajdonképpen bármikor gyakorolhatnak.

Az említett fiatalokból álló csapatot egyébként két gyulai és egy-egy csorvási és újkígyósi tehetség alkotja, ami azt is mutatja, hogy a környező településeken élők számára is vonzó lehet majd a zeneműhely.

Csiernyik István kiemelte, az elérhető hangszerek a legmagasabb színvonalat képviselik. Kérdésünkre az egyesület vezetője elmondta, a hónap végén tartanak majd egy újabb rendezvényt, amellyel a zenészek véglegesen birtokba vehetik majd a zeneműhelyt. Megerősítette, máris érkeznek megkeresések a próbatermek iránt, egyre többen adják át egymásnak a létesítmény és az elérhető technika hírét.

A szombati megnyitó program keretében koncertet adott a szegedi Zeninjam formáció.