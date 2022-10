A program nyitó eseménye Találkozzunk a Kállainál! címmel születésnapi megemlékezés volt a település híres színészének Szabadság téri szobránál. A következő felvonás egy kulturális kávéház volt a Határ Győző Városi Könyvtárban, amelynek keretében megnyitották a Gyomaendrődi Kincsestár című kiállítást, bemutatták a Kállai hagyaték című könyvet, illetve levetítették a közönségnek a Kállai Ferenc Gyomaendrődön című filmet.

Toldi Balázs polgármester elmondta, lényegében ezzel az eseménnyel zárják le Gyomaendrődön a Kner Emlékévet, és egyben nyitányát is jelenti a 2023-ra tervezett Kállai Emlékévnek. Hozzátette, fontos a város lakossága és vezetése számára is, hogy méltó módon megemlékezzenek Gyomaendrőd egykori hírességeiről, kiemelkedő személyiségeiről és családjairól, ezért is szentelik az idei és a következő éveket a Kner családnak, illetve Kállai Ferencnek. Hozzátette, már nyáron eldőlt, hogy a következő Kállai Emlékév lesz, amelynek előrendezvénye augusztusban a Kállai Napok volt, amit akkor hagyományteremtő céllal szerveztek.

Dr. Szonda István néprajzos muzeológus, kulturális antropológus, a gyomaendrődi Szent Antal Népház igazgatója kifejtette, Gyomaendrőd büszkén őrzi szülöttjének, Kállai Ferencnek az emlékét, ezért változatos kulturális rendezvényekkel mutatja be a nemzet színészét. Ennek érdekében a következő évet Kállai emlékévnek nyilvánították, melynek keretében egész évben Kállaira emlékező programokat tartanak majd.

A Kállai Nap ennek már lényegében egy nyitórendezvénye volt, amit a művész születésnapjának apropóján hívtak életre, és amelynek keretében az érdeklődők könyv és film formájában is bővíthették ismereteiket a település hírességéről, illetve átérezhették, milyen érzés volt Kállai Ferencként a településen élni. Végül elárulta, a hangulatos kulturális délutánon a jelenlévők megkóstolhatták a helyi értéktárba is bekerült ínycsiklandó „endrődi káposztás lepényt".