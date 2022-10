Ambrus György olimpiai aranyérmes mesterszakács, a culinary team menedzsere hétfőn este a gyulai Zsigmond-konyhán tartott bemutatón elmondta, megkapták immáron díszegyenruhájukat és versenyöltözéküket is. A főpróbát a versenyételekkel november 9-én tartják, szintén a Zsigmond-konyhán.

– Csapatban és egyéniben is indulnak a culinary team tagjai – hangsúlyozta Ambrus György. – A gárda csapatkapitánya Szeidler Zsolt, további tagjai Nyári János, Sávodi Márk, Herédi Péter szakácsok, valamint Pásztor Tibor cukrász. Szeidler Zsolt, Nyári János és Sávodi Márk egyéniben is megméretteti magát. A csapat felkészítője továbbra is Varga Károly abszolút világbajnok mesterszakács. Ambrus György Krisztián világbajnok mesterszakács az ételszobrászatban segíti a csapatot, Szokai Imre és Vozár László a logisztikáért és a háttérmunkálatokért felel.

A culinary team menedzsere kitért arra, ismét Békés megye gasztronómiájának jó hírét szeretnék vinni a világba. Ennek megfelelően állították össze versenyételeiket. Az alapanyagok között megtalálható a szürkemarha, a mangalica, a Békés megyei erdők vadjainak húsa, a gombák, zöldfűszerek is. A cél továbbra is az, hogy mindenki éremmel a nyakában térhessen majd haza az egyik legrangosabb világeseményről.