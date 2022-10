A srácok ősszel sem hagyják unatkozni a minőségi rock-blues stílus kedvelőit. Rögtön elsőként László Attila oldalán jelentkeztek a „Zenegép” című Charlie számmal.

„Amikor elkezdtük összeállítani a repertoárunkat, fontos szempontunk volt, hogy minden feldolgozás, ami kijön tőlünk, tényleg jól álljon nekünk. Azt gondolom, hogy ez eddig abszolút sikerült. Egyedül ettől a daltól tartottam egy picit, de amikor elkezdtük játszani az első próbák egyikén, egyáltalán nem volt hiányérzetem ebben a hangszerelésben. László Attila tökéletesen belepasszol a korábban már megjelent munkáink képébe. Először a kilencvenes évek derekán találkoztam vele egy jazz táborban, valamint Kőbányán az első évben tanított is engem. Meghatározó alakja volt az életemnek fiatalkoromtól kezdve, egyszerűen elképesztő a gitározása. Mindig figyelemmel követtem a dalait, a saját lemezeit. Mára úgy érzem, hogy kölcsönös szakmai tisztelet van közöttünk” – mondta el a zenekar alapítója, Tornóczky Feri.

A „Zenegép”-et követően újabb meglepetés landolt az ősszel saját lemezt készítő produkció YouTube csatornáján, ami egy Hiram Bullock dal „Give me one reason” címmel.

„Ez a dal is Feri egyik nagy kedvence, aminek nagyon örültünk a srácokkal. Szerettünk volna a műfaj mai, modernebb irányzatában tevékenykedő előadók munkásságával is foglalkozni. Ezzel a dallal a fiatal generációt is meg tudjuk szólítani” – kezdte el Berci, aki a két szám közötti párhuzamra is felhívta a figyelmet. „László Attila megannyi koncerten fellépett már Charlie zenekarában, akinek kedvenc gitárosa, jó barátja Hiram Bullock volt. Hiram többször járt már hazánkban Charlie-nak köszönhetően, minden alkalommal fergeteges koncertet adott, fellépett Budapesten, de Székesfehérváron is. Halála hatalmas veszteség, bízunk benne, hogy ezzel a feldolgozással méltó módon rójuk le tiszteletünket előtte” – tette hozzá a Fonogram-, Artisjus-díjas basszusgitáros.