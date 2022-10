A történet szerint egy szeretnivaló olasz kisvárosban él Tomao Nicomaco, a nem túl fiatal, de még lángoló szerelemre vágyó férfi, aki egyedül neveli felnőtté cseperedő lányát, Luciát. Tisztes háza népéhez tartozik egy kevésbé tisztességes szobalány, Dorina, és hamarosan rendszeres látogatást tesz náluk Luigi, a vándormuzsikus, aki az apát hegedülni tanítja, a lányának pedig előbb hegedű- majd pásztorórákat ad. Don Tomao a lánynak előnyös házasságot tervez: Lucreziónak szánja, akinek vagyona jól mutatna a családi kasszában. De versenybe száll a lány kezéért a szomszéd presszó tulajdonosa is, aki szívesen tenné zsebre Tomao pénzét, hogy abból nyisson vendéglőt. A közelben áll egy panzió is, melynek tulajdonosa donna Agnese, Don Tomao korábbi szerelme, egyik lakója, Viktória pedig most érkezett Magyarországról „Olaszba”, hogy megcsinálja a szerencséjét.

Halasi Imre elárulta: a darab több mint 20 évvel ezelőtt született: Valló Péternek, a Radnóti Színház főrendezőjének volt az ötlete, hogy egy régi olasz vígjáték mintára szülessen egy magyar szerzőtől származó történet, amely feldolgozza az akkori olasz slágereket.

– A történet szerint egy olasz, tengerparti kisvárosban a szerelmesek elveszítik egymást, majd különböző bonyodalmak folytán újra egymásra találnak – fogalmazott a rendező.

Tomao Nicomaco, anconai polgárt Bartus Gyula, Jászai-díjas, érdemes művész viszi színpadra. Lucia-t, a leányát Nádra Kitti; Giovannit, a cukrászt Csomós Lajos, Jászai Mari-díjas színművész; Dorinát, Tomao házvezetőnőjét pedig Nagy Erika alakítja majd.