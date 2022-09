A művészeket, illetve a megjelent Herczeg Tamás és Herczeg Zsolt országgyűlési képviselőket Baráth Lajos, Csorvás és Soha Attila, Öcsöd polgármester köszöntötte.

Soha Attila megjegyezte, hogy mindig szereti, ha összegyűlnek jóakaratú emberek, s ha ez azzal is párosul, hogy egy pici csodát mutatnak meg abból, amire képesek, akkor ez duplán jó.

– Öcsödön mindennap csodák keletkeznek. Olyan emberek élnek és dolgoznak itt, akik mindenkinek az életébe örömöt és szépséget tudnak hozni. Csorvásra ennek a csodának egy kis darabját hoztuk el. Amit önök idehoztak – fordult Baráth Lajos az alkotók felé – tényleg egy nagy csoda. Köszönjük, hogy elfogadták a Hudák család meghívását!

A vendéglátók nevében Hudák Mariann köszönetét fejezte ki, hogy idejüket rájuk szánták, s hogy együtt csodálhatják a műveket.

A Viharsarki Pengetősök, a Kisze citeraegyüttes és a püspökladányi Törő Gábor Hagyományőrző Népdalkör együttes műsora után a három alkotót, Bencsik Mártát, Csonkiné Boldizsár Mártát és Zubor Erikát Pasztelyákné Izbéki Róza, a Pantó Antal Hagyományőrző Egyesület elnöke mutatta be.

Bencsik Márta szalma-, majd a csuhéfonásban szerzett népi iparművész címet.

– Munkáit legalább ötszáz helyen mutatták be. Tanított New Yorkban, de Japánban is – tudtuk meg az egyesület elnökétől.

A tárlatot egy hónapig lehet megtekinteni a csorvási Szőttes Kúriában.



Csonkiné Boldizsár Márta virágkötőként végzett, majd mézeskalács készítéssel, később gyöngyfűzéssel kezdett foglalkozni, gyöngyékszerkészítő mester.

Az eredetileg agrármérnök Zubor Erika a ’90-es évek közepén kezdett a művészetek felé fordulni, megírta első regényét, amit több is kötet követett, majd festeni kezdett, több képsorozata született, műveit Franciaországban, Németországban és Japánban is kiállították.

Az alkotók: Zubor Erika, Csonkiné Boldizsár Márta, Bencsik Márta és Pasztelyákné Izbéki Róza, a Pantó Antal Hagyományőrző Egyesület elnöke.

