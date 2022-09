Méhkeréken a tánc hozzátartozott a mindennapi élethez. A fiatalok az úgynevezett jocban tanulták meg a különböző táncokat, amelyek aztán a kisebb-nagyobb ünnepek, például lakodalmak elengedhetetlen elemei voltak. A magyarországi kultúra az 1950-es években kezdte felfedezni a méhkeréki román táncokat. Egyre többen jártak gyűjteni a faluba, élükön Tímár Sándorral, majd egyre több helyre, hazai és külföldi szereplésekre – Franciaországtól az Amerikai Egyesült Államokon át Japánig – hívták a méhkeréki táncosokat.

Olyan személyiségek neve fűződik a méhkeréki román néptánchagyományhoz, mint a Népművészet Mestere elismerést kapott Nyisztor György táncos és az ugyanezzel a címmel bíró Kovács Tivadar prímás. Vagy éppen a művelődési ház névadója, Duló György, akinek a szervező munkája nélkül talán sosem szerezte volna meg azt a hírnevet a méhkeréki tánc, amivel az egész falu ismertté vált.

A községben köztiszteletben álló közösségszervező, tanár és helytörténész kezdeményezésére alakult meg 75 éve a Méhkeréki Kultúrcsoport, amely az első táncos párokat is összefogta, és ezzel a mindennapi élet színteréről a színpadra emelte a méhkeréki táncokat. Ettől kezdve ez az érték egyre nagyobb területet hódított meg a néptánc, a népzene világában is azzal, hogy más táncegyüttesek is szívesen vették fel a repertoárjukba.

Tát Margit polgármester hozzátette, ma már féltve őrzött hagyományként tisztelik és ápolják az ősök hagyatékát, a méhkeréki néptáncot a faluban. Két formáció, a Nyisztor György Hagyományőrző Néptánc Együttes, illetve a Méhkerék Hagyományaiért és Kultúrájáért Egyesület tánccsoportja ápolja a tánckultúrát, és közreműködik a hajdan volt népi kultúra megőrzésében, továbbörökítésében.