A főszervező személye, Mácsai Sándor – aki a kulturális kör elnöke – az összekötő kapocs a két rendezvény között.

– Célunk nem változott, közösségi élményt, különlegességeket és ínyencségeket biztosítunk egy olyan este keretében, ahol mindenki jól érezheti magát, ehet-ihat, szórakozhat, beszélgethet – sorolta Mácsai Sándor, aki minden évben kitalál valami újat, és nem volt ez másként csütörtökön sem. Aranybulla megvételével lehetett belépni, ugyanis az okirat 800. születésnapját ünnepeljük ebben az évben. Az Egyed-napi menü is egyedi volt, többek között köleskásából, hideg kovászosuborka-levesből, pásztortarhonyából és szőlőből állt.

Meglepetésként a Békéscsabai Történelmi Íjászkör tagjai jurtát építettek az udvar közepére. Medgyesi Pál, az íjászkör elnöke elmondta, honfoglaláskori tárgyak, eszközök, berendezési tárgyak másolatait mutatták be a vendégeknek.

Szőke Péter, a Guzsalyas Egyesület elnöke arról beszélt, hogy a karikás ostor a magyar népművészet kiemelkedő értékeként, a pásztorélet jeles hagyatékaként került be nemrégiben a Hungarikumok Gyűjteményébe. Ennek, miként a cifraszűrnek is – ami szintén hungarikum – ő a képviselője. A korabeli módon készített pásztortarhonya ennek megfelelően az egyesület révén készült el. A zenei élmény sem hiányzott az est programjából, játszott az Ókörös Trió és Hevesi Imre. A rendezvény szlogenjét is egy sláger adta: „Egyetek jót, ha tudtok!" A Legyetek jók, ha tudtok! című számot Vincze Lilla énekelte a Napoleon Boulevard énekeseként.

És hogy honnan jött a rendezvény ötlete? Mácsai Sándor elmondta, gyakorló nagyapaként ránézett a naptárra, hogy mikor kezdődik a tanév.

– Azt láttam, hogy szeptembere elseje nemcsak az iskolakezdés, hanem Egyed napja is – mesélte. – Az Ivó-napot a koronavírus miatt nem rendezhettük meg május 19-én, ehelyett jött Egyed. Az első alkalommal bevonult az estre Eddmár király és kísérete. Mielőtt azonban akkor az ételkóstoló elkezdődött volna, jött az Életkóstoló című műsor Dinnyés József daltulajdonos nosztalgiaslágereivel. Sajnos, ő már nem lehet közöttünk, de természetesen megemlékeztünk barátunkról, aki az Ivó- és az Egyed-napokat is színesítette műsorával.