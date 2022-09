Seregi Zoltán direktor, aki a darab rendezője is, elmondta, májusban próbáltak két hetet, majd nyáron elkészültek a díszletek, és augusztus 20. után már ezek között tudtak készülni az ősbemutatóra. Hozzátette, a vámpír lesz a központi figura, de a mű ennél többről szól. A szerelemtől elmúlik Drakula vámpírsága, amire viszont szüksége lenne más erőkkel szemben.

A gróf karakterét két vendégszínész formálja meg: Kocsis Dénes az Operettszínház, és Török-Ujhelyi Tamás az egri Gárdonyi színház művésze. Kocsis Dénes elmondta, Drakula alakja számos filmrendezőt, írót megihletett már, a mitikus lény sztorijának izgalma számára is vonzó, emellett különleges az a lelki folyamat, utazás, amin Drakula keresztülmegy. Betoppan az életébe egy nő, akibe szerelmes lesz, aki miatt megpróbálja feladni eddigi életét. A nézők a romantikus szál mellett horrorisztikus részeket is láthatnak az ősbemutatón. Elhangzott, a Szűts István-Bella István-Seregi Zoltán-Zalán Tibor szerzőnégyes által jegyzett előadást szeptember 16-án mutatják be a nagyérdeműnek.