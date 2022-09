Mozgalmas hónapokat hagytak maguk mögött a Tótkomlósi Ifjúsági Koncert Fúvószenekar zenészei. Egyik turnéról alig értek haza, már helyben, vagy a környék valamelyik településén koncertezhettek. Karnagyuk, Krcsméri János mesélt erről az időszakról, aminek talán legnagyobb kalandját a görögországi Sindosban élték át. Ott rendezték meg a 23. International Youth Band Festivalt, amire a komlósiak is hivatalosak voltak.

– Két éven át elmaradt, ezért tekintettünk rá nagy várakozással. Idén 7 zenekar részvételével zajlott, öt görög mellett egy ciprusi és a mi együttesünk léphetett színpadra, mert a mi jelentkezésünket fogadták el. Számunkra ez volt a 4. ilyen szuper alkalom, jó a kapcsoltunk a görögökkel. A megnyitó ünnepséget elmosta az eső, de a mi koncertünk zavartalan körülmények között, nagy sikerrel lezajlott – mesélt részleteket a karnagy, aki zenészeivel a hivatalos program mellett élvezhette a tengeri fürdőzést, a városnézést, majd Thessalonikiből indultak haza. Azt is elárulta, mi a sikerük titka: rengeteg gyakorlás, hetente akár négyszer, ötször is.

A nyár számos, más alkalmat is tartogatott a zenekarnak. Jártak júniusban Budapest II. kerületének a napján, júliusban Rétyre utaztak, a 30. nemzetközi fúvóstalálkozóra. Hivatalosak voltak Jelsavára, Galántára (Tótkomlós testérvárosai). Szarvason a szlovákok országos rendezvényén is őket kérték fel, ott tartották az ősbemutatóját a Szlovákok Magyarországon című zeneműnek. A Megyenapon is népszerűsíthették a fúvószenét és Tótkomlóst.