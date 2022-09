Az eseményen Hoffmann Dániel, a Baráti Egylet Mezőberényért elnöke mondott megnyitó beszédet. Az Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ beszámolójából megtudtuk, hogy ezután Siklósi István polgármester köszöntötte a megjelenteket, illetve Fülöp Lászlót, Szováta polgármesterét. A két település éppen húsz éve írta alá a testvérvárosi szerződést, aminek apropóján a két polgármester emléklapot cserélt. Fülöp László arról szólt, kapcsolatuk nehéz időszakon van túl, ugyanis a járvány miatt csak online módon tudtak egyeztetni.

Körösi Mihály alpolgármester, a települési értéktár bizottság elnöke bejelentette, hogy a Mezőberényi Töltött Káposzta Fesztivál is bekerült az értéktárba. Oklevelet vehetett át Molnár Lajos, a Mezőberényi Hírmondó szerkesztője, ugyanis a közelmúltban az újság is bekerült a települési értéktárba. Ez alkalomból kapott oklevelet Vrbovszki Pálné is a csörögéjéért.

A színpadon a Derzsi zenekar örökzöld dallamokat játszott, őket a Glamour zenekar követte mulatós zenével.

A főzőhelyek dekorálásában kreativitásával, változatosságával különdíjat érdemelt ki a Mezőberényi Német Nemzetiségi Önkormányzat. A pontszámok szerint első lett a „Nyald meg a kanalam!” elnevezésű fiatalokból álló csapat, a második helyen az Alföld Turista Egyesület végzett, a harmadik helyet a német nemzetiségi önkormányzat érdemelte ki. Az eredményhirdetés után ismét a Glamour zenekar lépett színpadra, ez alkalommal gyermekeknek adtak koncertet.

Ezt követően a Mezőberényi Szlovákok Szervezete szüreti programot rendezett. Körülbelül egy mázsa szőlőt dolgoztak fel, daráltak, préseltek, mustot készítettek, és kóstoltattak. Közben a jó hangulatról a Kiskőrösi Szlovák Nemzetiségi Népdalkör és Citerazenekar gondoskodott. A Fröccsplaccon kiskőrösi borból és berényi szódából fröccsöt kínáltak, illetve a Borházban kiskőrösi gazdák kínálták boraikat – írta az OPSKMM Facebook-oldala.