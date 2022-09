Lászik Mihály, a Csabai Szlovákok Szervezetének elnöke és Krajcsovics Hajnalka ügyvezető tájékoztatójukon elmondták, ismét számos kézműves mesterséget mutatnak be a szappanfőzéstől a kötélverésig. A kulturális programok mellett pedig a gasztronómia is kiemelt szerepet kap a programban. A Megyenapon, a Szent István téren is képviseltetik magukat több, megyénkbeli szlovák szervezet révén.

Fotós: Bencsik Ádám

Újra krajcárokért kínálják az ételeket a Szlovák Kultúra Házának udvarán és környékén, és nem hiányozhat a kínálatból a szárma (töltött káposzta), a kapusznyika (káposztás lepény) és a mozgócskaleves sem. Az egyik nagy kedvenc a haluska, ami egy jófajta szlovák, tájellegű étel.

Lipták Jánosné, a senior klub vezetője elmondta, a tésztát 15 kilogramm lisztből már kézzel begyúrták, kinyújtották, késsel felvágták. A tészta főzésre és ízesítésre vár, lesz brindzás, káposztás, grízes és mákos haluska.

Fotós: Bencsik Ádám

– Nem is olyan régen nem telt el úgy hét, hogy a csabai családok pénteken vagy szombaton, legalább egyszer ne egyenek haluskát. Ez szép lassan háttérbe szorult, és ennek a hagyománynak az őrzésére is felhívjuk a figyelmet – hangsúlyozta Lipták Jánosné. – Szerencsére sokan ismerik még a brindza készítésének fortélyait, és a csabai erőstúróval ízesített haluska a város gasztronómiájának egyik ékessége, nem szabad, hogy feledésbe merüljön. Azt is tudatosítani kell a fiatalokkal, hogy mennyi mindent elkészíthetünk magunknak, és jobban is esik az étel, ha benne van a kezünk munkája, akár az alapanyagok előállításánál, akár az elkészítésnél.