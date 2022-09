Tartalmas lesz a következő évad is, amelynek előkészületei már megkezdődtek – ismertette ifjabb Mlinár Pál. A művészeti vezető elmondta, szeptember 16-án a Jókai színházban, a teátrummal közösen, Seregi Zoltán rendezésében kerül színpadra a Drakula-fantázia című horrorrock. November végétől a Tamási Áron: Ördögölő Józsiás című darabban lesznek láthatók a Viharsarok Táncszínház tagjai. Feldolgoznak egy japán népmesét is, Hétalvó címmel, amellyel jövőre, februárban jelentkeznek; valamint Rejtő Jenő: A szőke ciklon című regényéből is készítenek egy táncos adaptációt, ez nagy kihívásnak ígérkezik, és ezt májustól játsszák majd várhatóan.

Varga Tamás, Békéscsaba alpolgármestere az évad megnyitásán kiemelte Mlinár Pál elhivatottságát, eltökéltségét, amelyre szükség volt ahhoz, hogy a Balassi Közalapítvány bizalmat szavazzon, és ennek eredményeként létrejöhessen a Viharsarok Táncszínház. Aztán látták, hogy a Rendhagyó történelemóra rendbe megtölti a gyulai Almásy-kastélyt, hogy a Fehérlófiában miként szerepelnek a táncosok. Új minőséget vitt a Viharsarok Táncszínház a Jókai színház falai közé, amellyel egyrészt épül a teátrum, másrészt magasabbra jut a táncszínház, a közös szárnyalás pedig folytatódik a reményei szerint, sok nézővel és nagy tapssal.