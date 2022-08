A hét közepén lehetőségünk adódott bekukkantani a Napsugaras Bábos Tábor kulisszái mögé. Bár még csak délelőtt volt, a gyerekek már az általuk kitalált kész jeleneteket játszották el egymásnak. Érkezésünkkor éppen egy banya idomította háromfejű sárkányát a színpadon. A gyerekek ügyesen mozgatták a bábokat, miközben egyikük magabiztosan vezette végig a mese fonalát.

A Napsugár Bábszínház már évek óta szervez nyári táborokat a gyerekeknek, hogy kipróbálhassák, elsajátíthassák a bábozás csínját-bínját.

A táborozók ezalatt az egy hét alatt megtapasztalhatják, hogyan születik egy előadás a bábszínházban. Megismerik a bábtípusokat, együtt ötletelünk, tervezünk velük, és amíg készül a báb, na meg persze az előadás, mókázunk, táncolunk és énekelünk – osztotta meg velünk Csortán Erzsébet, bábszínész, művészeti vezető, miközben a félkész kutyabábokhoz kísért.

A gyerekek által megálmodott bábok újrahasznosított elemekből, műanyaflakonokból és papírból állnak össze. Gyúrtunk egy masszát a gazdasági irodában összegyűjtött, ledarált papírcsíkokból és ragasztóból, ez került a műanyagflakonokra. A bábok feje, füle és lába is mozgatható. Illetve mindenki maga döntötte el, milyen színű és mekkora legyen a tappancsa, a füle, a farka a kutyusának. Volt, aki ruhát is tervezett rá – mutatta a bábszínész, aki azt is elárulta, minden eb fontos szerephez jut a tábor végén.

Rendezünk egy kiállítást nekik, pályákat állítunk fel, amelyet a gyerekek végigjárhatnak a marionett bábuikkal – avatott be minket a művészeti vezető.

De a rendhagyó kiállítás előtt improvizációs jeleneteket is bemutatnak a gyerekek a szüleiknek. Ezekhez a bábok adottak voltak, a rájuk írt történeteket viszont nekik kellett kitalálniuk.

Kopcsák Lídia, Kovács Panni és Sajben Liza például a barátságról mesélt el egy történetet.

Többen kigúnyoltak egy fiút, aki nagyon okos volt, ezért is bántották. De végül sikerült összebarátkoznia azokkal, akik kiközösítették. Ők pedig megbánták, amit tettek vele – mesélték a lányok, akik már másodjára tértek vissza a nyári programra.

Mint megtudtuk, mindannyian más miatt szeretik a tábort, Lídia például imád bábozni, gyakran játszik otthon a saját kesztyűs bábjaival, Panni nagyon szeret szerepelni, míg az egy évvel fiatalabb Lizának a bábkészítés megy a legjobban.

A Lídiával és Pannival egyidős Lipták Lara idén már harmadik alakalommal jelentkezett a táborba. A barátnőjével először a Csipkerózsikát, később pedig az Ajándékbolt című történetüket adták elő.

Az egyik szereplő kilopja az árukat boltból. Ám később kiderül, hogy ők testvérek, visszaad minden és persze megbánja, ami tett – foglalták össze.

Mint mondták, a kutyashow-t is nagyon várják már, Larának például fehér lesz a bábja, hiszen otthon is két fehér kutyus várja haza.

Amint befejezték a mondatot, el is köszöntünk tőlük, hiszen már várta őket a színpad, hogy a történetüket a többiekkel is megoszthassák. Én pedig kifelé menet még egyszer rápillantottam a nézőtérre, és elképzeltem a szülőket, ahogy vastapssal jutalmazzák ügyes csemetéiket.