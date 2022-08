A Várszínház igazgatója elmondta, a darabot a Sík Ferenc-díjas Béres László rendezi, a szerepeket pedig olyan kiváló színészek alakítják, mint Győrffy András és Szélyes Ferenc, Jászai-díjas színművészek, valamint Kárp György, gróf Bánffy Miklós-díjas színművész.

A kerettörténet szerint valamikor a XIX. század végén három ágrólszakadt színész elindul a végtelen, forró országúton Bikulina bankár estélyére.

Útközben történeteket mesélnek a társasági élet egyik mitikus nőjéről, a bankár unokahúgáról, Irináról, szerelmek és csalódások, kivégzések és foghúzások, öngyilkosságok és ellenvonatok kavarognak Irina Bikulina ártatlan, mégis felkavaróan buja, szenvedélyes alakja körül.

Béres László elmondta, a történet fantasztikus figurákat tár elénk, a darab nagyon jól játszható, igazi csemege a színészek számára. Az előadás érdekessége, hogy maga a hölgy sosem jelenik meg, mégis kutatják a kérdést, hogy ki vagy mi is a nő. Lehet, a nagy Ő, a meg nem kapott vagy éppen a beteljesült szerelem, a tökéletességre való törekvés és a vágy is, ami után futunk. Az eredeti történetben három fiatalabb, a jövő keddi bemutatóban viszont három idősebb férfi szerepel. Béres László ezzel kapcsolatban elmondta, a három művész egy óriási többletet, a visszaemlékezés örömét is át tudja adni.

Győrffy András kiemelte, a darabban rengeteg játéklehetőség nyílik, amibe a közönséget is bevonják, amelynek tagjai negyedik játszótársként lesznek jelen.

Kárp György elmondta, mindig örömmel játszik Gyulán, és reméli, hogy a nézők olyan jól fogadják a darabot, amilyen lelkesedéssel dolgoznak a próbákon.

Szélyes Ferenc elmondta, először meglepődött, hogy az eredetileg fiatal színészekre írt darab szereplőinek őket kérte fel Béres László. Hozzátette, több különböző karaktert is megformálnak az előadásban, és nagyon bízik abban, hogy emlékezetes darabot láthat majd a közönség.