Hazatérése után a Kner nyomdában dolgozott, ahol szintén nagyon szép éveket töltött, és megtanult mindent, amit az iskolában nem. Külön kiemelte Gécs Béla, a legendás nyomdász, tipográfus, tervezőgrafikus szakmai segítségét a fejlődésében, aki szintén jelen volt a pénteki tárlaton.

– A ’90-es évek kezdetén egyre kacsingattam afelé, hogy a képeimmel elindulok a világba. 1989-ben ezt meg is tettem tizennégy képpel a kocsimban, vagy a hónom alatt Svájcban, és elkezdődött a kiállítások sorozata. Nagyon sok emberrel megismerkedtem, felkéréseket kaptam Genfbe, Zürichbe, majd a világ majdnem minden részére – emlékezett vissza. – Ez az egész bizonyos értelemben nagyon elgondolkodtató. 1994-től jött egy nagyon jó időszak, de ilyen helyzeteket nagyon kell tudni kezelni, én viszont nagyon nem tudtam. Eltelt pár év, azt hittem, minden megvan, amire a családommal szükségünk van, de jött a pofon, és elmúlt minden. Elmaradtak a felkérések, a támogatók. Ezt újra kezelni kellett, kezelni egy lelki válságot, és újra el kellett kezdeni mindent felépíteni. Sok nagyon nehéz időszakunk volt, de ami nem öl meg, az megerősít. Ez az egész kiállítás arról is szól, hogy mindez továbbra is működni fog.