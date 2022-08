Amikor ő született, még divat volt a családi rendezvényeken, a baráti összejöveteleken dalolni, nótákat énekelni. Szüleitől is ezt látta, nagyon sok nótát megtanult már gyermekként. Csak azt sajnálja, napjainkban már nem igénylik az emberek a nótaéneklést.

– Nem él a nóta a közösségekben, pedig mennyi érzés van egy-egy dalban! Ez a műfaj most nem divat. Nekem ennek ellenére a szívemhez közel áll, éppen ezért kerestem és találtam Szegeden egy civil közösséget, ahol a hozzám hasonlók havonta összejárnak. Ez a Magyarnóta Szerzők és Énekesek Országos Egyesülete, ahol van hallgatóság és szereplésre is van lehetőség. Van, amikor megtelik a 200 fős terem. Kisebb közösségi alkalmaink is vannak, nótadélutánoknak hívjuk – sorolta a műfaj iránti rajongását Fejes Sándor, aki az aktív éveit volán mögött ülve töltötte, először buszsofőrként. Majd kitárult előtte a világ, kamionozott, s bejárta egész Európát.

– Akkoriban a vezetésre kellett koncentrálnom, hiszen útjaim során Dániától Teheránig vittem a sajtot, a halat, Németországból papírpénzek alapanyagát szállítottam, vagy Írországból Bagdadba húst kellett eljuttatni. Akkoriban, magányos utazásaim idején, csak kazettáim voltak, azokat hallgattam. Majd következett egy csendesebb időszakom, itthon sofőrködtem, ekkorra tehető, hogy rátaláltam a szegedi közösségre. Oda már csak azok járnak, akik valóban szeretik a magyarnótákat – tette hozzá a 75 éves hangulatfelelős.

Nevezzük így az amatőr énekest, aki Pörneki Anikóval miután megismerkedett, kérte, segítse őt ismereteinek a bővítésében s kérte a véleményét is, érdemes-e ilyen korban még ezzel foglalkoznia.

Sándor! Ez a műfaj és a tanulás kortalan s mindig lehet új ismereteket szerezni, hogy a magyarnóta hibátlanul hangozzék a hallgatóság előtt

– ezzel nyugtatott Anikó.

Az énekes elárulta, a régi dalok adják számára a biztonságot, újakat ritkán tanul. Rendszeresen jár a szentetornyai nyugdíjasokhoz, ahol legutóbb is palacsintaparti volt, ő pedig hangulatfelelősként énekelt a résztvevőknek. A szintetizátorát olykor lecseréli tangóharmonikára, azzal a szórakozni vágyók közé megy, kívánságukra énekel s eljátssza a nótájukat.

Dalolva szórakoztat

Fejes Sándor vallja, ő a nótákért rajongó amatőr énekes, aki most pótolja azt a tudást, ami szükséges egy jó előadónak. S amit megtanult, azt szívesen megosztja másokkal. Nem titkolja, aki értője az ő zeneiségének, az észre is veszi, hol vannak hiányosságai, hiszen a hangszertudást is maga sajátította el. De a zene szeretete élteti őt és ezt szeretné még sokaknak, sokáig átadni dalolva.