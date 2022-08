Előételnek szánták a tizenkét műtárgyat

Nemcsak a felvonultatott alkotások, hanem maga a kiállítás is különleges, például attól, hogy a legértékesebb műtárgy helyét üresen hagyták. Ezt a címet Munkácsy Mihály Zongoralecke című festménye viseli, amely nem a Pátkai Ervin teremben, hanem a díszteremben, az Egy géniusz diadala tárlat keretében tekinthető meg.

A sajtótájékoztatón dr. Bácsmegi Gábor igazgató hangsúlyozta: gazdag képzőművészeti gyűjteménnyel rendelkezik a Munkácsy Mihály Múzeum. Az október 31-ig látható, tizenkét leget, azaz különlegességet felvonultató tárlattal kapcsolatban jelezte, hogy ezt egy előételnek szánták. Ugyanis a terveik között szerepel, hogy egy nagyobb volumenű kiállítást ugyancsak életre hívnak a kuriózumokból, most egyelőre csemegéztek ezekből. Kiemelte: a tárlat alapján érzékelhető, hogy milyen értékes műtárgyakkal rendelkezik képzőművészeti vonalon is a Munkácsy Mihály Múzeum, amelyek mindegyikének van sajátos története, és vannak köztük olyanok is, amelyeket eddig soha nem láthatott az intézmény közönsége.